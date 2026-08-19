Odmah isključite klimu ako proizvodi neke od ovih zvukova: Može biti skup kvar

Tokom vrelih ljetnih dana klima-uređaji rade gotovo bez prestanka, zbog čega mnogi ne obraćaju pažnju na sitne promjene u njihovom radu, naročito dok uređaj i dalje uspijeva da rashladi prostoriju.

Međutim, neobično pucketanje, zveckanje, šištanje, zujanje ili klokotanje ponekad mogu biti prvi znakovi kvara koji će, ako se zanemari, dovesti do ozbiljnijeg oštećenja i mnogo skuplje popravke.

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Klima koja iznenada počne da proizvodi zvuk koji se ranije nije čuo pokušava da upozori da neki njen dio više ne radi kako bi trebalo, a posebno bi trebalo obratiti pažnju ukoliko se uz buku pojave slabije hlađenje, neprijatan miris, curenje vode ili duži rad bez dostizanja podešene temperature.

Pucketanje, zveckanje i lupanje mogu ukazivati na mehanički kvar

Ako iz unutrašnje ili spoljašnje jedinice dopiru zvukovi poput pucketanja, udaranja ili zveckanja, uzrok može biti obična grančica, list ili neki drugi strani predmet koji je dospio do ventilatora spoljašnje jedinice, ali metalni zvuci mogu upozoravati i na olabavljene dijelove, oštećene lopatice ventilatora ili problem sa kompresorom.

Ukoliko se takav zvuk pojavio iznenada, postaje sve glasniji ili ne prestaje ni nakon nekoliko minuta rada, uređaj bi trebalo isključiti i pozvati servisera, jer nastavak korišćenja može pretvoriti manji kvar u ozbiljno oštećenje.

Škripanje, cviljenje i zviždanje najčešće dolaze od pokretnih dijelova klima-uređaja, a mogu biti posljedica istrošenih ležajeva motora ventilatora ili, kod pojedinih starijih modela, olabavljenog i dotrajalog pogonskog remena. Iako takav zvuk u početku može djelovati bezazleno, problem se vremenom može pogoršati, dovesti do oštećenja ventilatora i značajno oslabiti hlađenje.

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Blago i ravnomjerno zujanje tokom rada klime uglavnom je normalno, ali ako postane glasno, isprekidano ili nepravilno, moguće je da postoji problem sa električnim komponentama, kondenzatorom ili kontaktima. Pošto je riječ o dijelovima pod naponom, klimu treba isključiti i popravku prepustiti stručnom serviseru, umjesto da pokušavate sami da otvorite uređaj.

Šištanje i klokotanje ne bi trebalo zanemarivati

Kada klima počne da šišti, najprije bi trebalo proveriti i očistiti filtere, jer nagomilana prašina otežava protok vazduha i može dovesti do pojave neobičnih zvukova, slabijeg hlađenja i veće potrošnje struje.

Ako se šištanje nastavi i nakon čišćenja filtera, naročito ako uređaj više ne rashlađuje prostor kao ranije i radi znatno duže da bi dostigao zadatu temperaturu, moguće je da postoji problem u rashladnom sistemu, uključujući i curenje rashladnog sredstva. Takav kvar ne može se riješiti dolivanjem gasa bez prethodnog pronalaženja i otklanjanja mjesta na kojem sistem propušta, zbog čega je potreban pregled stručnog servisera.

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Zvuk nalik klokotanju ili proticanju vode najčešće je povezan sa odvodom kondenzata. Klima tokom rada izvlači vlagu iz vazduha, a nastala voda odvodi se kroz odvodnu cijev, koja se vremenom može začepiti prašinom, naslagama, algama ili drugim nečistoćama. Tada se voda zadržava u sistemu, čuje se karakteristično klokotanje, a može doći i do curenja iz unutrašnje jedinice, što predstavlja rizik za zidove, podove i namještaj.

Većina ovih problema može se spriječiti redovnim održavanjem, čišćenjem filtera, provjerom odvoda kondenzata i periodičnim stručnim servisom, koji produžavaju vijek trajanja uređaja, poboljšavaju hlađenje i smanjuju potrošnju električne energije.

Ako klima iznenada počne da proizvodi zvuk koji ranije niste čuli, slabije hladi, curi ili se osjeća miris paljevine, nemojte čekati da potpuno prestane da radi. Pravovremeni pregled često pravi razliku između manjeg zahvata i popravke koja može biti toliko skupa da se više isplati kupovina novog uređaja.

(Ona.rs)