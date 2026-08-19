Namirnice koje ne treba dugo čuvati u frižideru: Mogu postati otrovne

Obroci koji su prije samo 48 sati bili potpuno sigurni za jelo, danas to više ne moraju biti. Stručnjaci upozoravaju da hlađenje hrane ne zaustavlja u potpunosti razvoj bakterija, a među namirnicama koje se brzo kvare su nedovoljno termički obrađeno meso, salate, kao i riža i tjestenina.

Ono samo usporava razmnožavanje većine patogena, dok pojedini mikroorganizmi mogu preživjeti, pa čak i nastaviti spor rast na niskim temperaturama.

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Konzumacija nestručno čuvane hrane može izazvati trovanje – od blagih stomačnih tegoba do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija.

Ove četiri vrste namirnica koje, prema savjetima stručnjaka za sigurnost hrane, ne biste trebali čuvati duže od dva dana:

Nedovoljno termički obrađeno meso i morski plodovi

Srednje ili slabo pečeni burgeri, bifteci i tuna mogu sadržavati opasne bakterije poput E. coli, Listerije ili Salmonelle. Budući da hranjivi proteini pogoduju bržem razmnožavanju bakterija, ostatke je potrebno zagrijati i izbjegavati njihovo dugo stajanje u frižideru. Ako je hrana duže stajala na sobnoj temperaturi, najsigurnije je odmah je baciti.

Salate i lisnato povrće

Sirovo povrće u vlažnom okruženju predstavlja idealnu podlogu za razvoj patogena. Sjeckanjem zelenog povrća oslobađaju se vlaga i nutrijenti koji ubrzavaju rast bakterija. Što duže pripremljena salata stoji u frižideru, rizik od kontaminacije je veći, iako će uvenuli listovi često vizuelno upozoriti na neupotrebljivost prije nego što postane opasna po zdravlje.

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Riža i tjestenina

Bakterija Bacillus cereus uzrokuje takozvani "sindrom pržene riže". Može preživjeti kuvanje, a ukoliko se riža ili tjestenina ostave na sobnoj temperaturi, klija i proizvodi toksine koji uzrokuju povraćanje i dijareju. Stara praksa da se riža ostavi na radnoj površini dok se potpuno ne ohladi - toplu rižu treba odmah podijeliti u manje posude i staviti u frižider, prenosi Kliks.

Velike količine pripremljene hrane (umaci, supe i variva)

Sporo hlađenje gustih jela poput soseva od paradajza, čorbi ili gulaša nosi visok rizik. Kada se velika količina vruće hrane stavi u duboku posudu, njeno jezgro ostaje dugo toplo, što omogućava stvaranje toksina otpornih na naknadno podgrijavanje.