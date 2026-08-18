So nije samo začin: Evo za šta je sve možete koristiti u domaćinstvu

So je jedan od najčešće korištenih sastojaka u kuhinji, ali njena primjena ne završava se na pripremi hrane, jer se može koristiti i kao jednostavno sredstvo za čišćenje, uklanjanje neprijatnih mirisa i održavanje pojedinih predmeta u domaćinstvu.

Manje prskanja i lakše čišćenje

Mala količina soli dodata u ulje može pomoći da se smanji prskanje tokom prženja, dok se zrnca mogu koristiti i kao blago abrazivno sredstvo za uklanjanje tvrdokornih tragova čaja i kafe sa šolja.

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Može pomoći i kod pegle i vaza

Naslage sa metalne ploče pegle moguće je ukloniti tako što se so pospe po dasci za peglanje i preko nje pažljivo pređe zagrijanom peglom, dok jači rastvor soli i vode može pomoći pri čišćenju zamućenih staklenih vaza, koje nakon tretmana treba dobro isprati.

Trik protiv neprijatnih mirisa

So može poslužiti i za osvježavanje obuće jer upija dio vlage i neprijatnih mirisa ako se ostavi u cipelama preko noći, a na sličan način može pomoći u čišćenju vještačkog cvijeća kada se ono stavi u papirnu kesu sa solju i lagano protrese.

Primjena i u njezi kože

Mješavina soli, meda i kokosovog ulja može se koristiti kao piling za tijelo, dok se blagi rastvor slane vode tradicionalno koristi za kratkotrajno ublažavanje svraba nakon uboda komarca, uz napomenu da nadraženu ili oštećenu kožu ne treba dodatno iritirati.

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Oprez sa čuvanjem mlijeka

Iako se među kućnim trikovima često navodi da prstohvat soli može produžiti svježinu mlijeka ili pavlake, na taj postupak ne treba računati kao na bezbjedan način čuvanja hrane – mliječne proizvode treba držati na odgovarajućoj temperaturi i poštovati rok i uputstva proizvođača.