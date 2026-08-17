Riješite se muka pri čišćenju: Jednostavan trik zaludio domaćice

Svakodnevno čišćenje kuće ne mora uvijek da bude komplikovano, a pojedini jednostavni trikovi mogu da olakšaju posao i pomognu da se pod bolje očisti.

Jedan od njih podrazumijeva da se obična plastična kesa stavi preko donjeg dijela metle prije nego što se počne sa čišćenjem.

Ovaj način čišćenja posebno može da bude koristan kada na podu ima sitnih čestica, dlačica, dlaka i prašine koje klasična metla ponekad teško skuplja. Plastična kesa, prema objašnjenjima ovog trika, zbog kontakta i kretanja može da stvori statički elektricitet, koji pomaže da se lagane nečistoće privuku i zadrže na plastici.

Praktičan trik za teško dostupna mjesta

Još jedna prednost je što prljavština ne mora toliko da se zadržava između dlačica metle. Na taj način može da se smanji mogućnost da se sakupljene dlačice i sitna prašina ponovo rasipaju po podu tokom metenja, dok je čišćenje same metle nakon toga jednostavnije.

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Trik može da bude praktičan i kada treba doprinjeti do teško dostupnih mesta, poput prostora ispod kreveta, sofe ili niskog namještaja. Može se koristiti na različitim vrstama podova, uključujući keramiku, porcelanske pločice, drvo, vinil i laminat, uz poštovanje preporuka za čišćenje konkretne površine.

Kako se pravilno koristi plastična kesa

Za ovaj trik potrebna je obična plastična kesa. Kada krenete da čistite, potrebno je da njome obmotate dlačice metle, odnosno da ih stavite unutar kese.

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Ručke kese potom treba pričvrstiti za dršku metle i čvrsto vezati kako se kesa ne bi pomjerala ili spala tokom metenja. Kada je sve dobro pričvršćeno, pod se mete na uobičajen način

Po završetku čišćenja, dovoljno je odvezati ručke i okrenuti kesu tako da sakupljena sitna prljavština ostane unutar nje. Na taj način se nečistoće mogu ukloniti zajedno sa kesom, bez potrebe da ih rukama skidate sa dlačica metle.

Iako je u pitanju jednostavan kućni trik, njegova ideja zasniva se upravo na tome da plastika, zahvaljujući statičkom elektricitetu, može da pomogne pri sakupljanju laganih čestica poput prašine, dlačica i dlaka, piše Blic.