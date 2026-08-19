Mladići bez oklijevanja skočili u rijeku i izvukli vozača iz automobila

Saobraćajna nezgoda u kojoj je automobil kod Bagina mosta u Ljubuškom završio prevrnut u rijeci Trebižat mogla je imati znatno teže posljedice da se u neposrednoj blizini nisu našli ljudi koji su bez oklijevanja ušli u vodu i krenuli prema unesrećenom vozaču.

Prema informacijama koje je Hercegovina.info dobila od svjedoka događaja, odmah nakon što je automobil sletio u Trebižat iz obližnjeg restorana istrčala su trojica muškaraca i skočila u rijeku.

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U spašavanju su im se ubrzo pridružila još dvojica mladića koji su došli s druge strane rijeke.

Automobil je u tom trenutku bio prevrnut na krov i voda je brzo prodirala u njegovu unutrašnjost.

"Odmah su skočili u Trebižat. Automobil je bio naopačke, a voda je brzo ulazila unutra", ispričao je svjedok za Hercegovina.info.

Otvorili vrata i izvukli mladića

Oni su najprije pokušali razbiti staklo komadom riječne sedre, ali zbog položaja vozila i uslova u vodi u tome nisu uspjeli. Nakon toga uspjeli su na silu otvoriti vrata automobila i izvući mladog vozača.

Prema svjedočenju osobe upoznate s događajem, upravo je brzina njihove reakcije bila presudna jer se vozilo ubrzano punilo vodom.

Sjedalica za djecu u autu

Dodatnu neizvjesnost predstavljala je dječja sjedalica koju su spasioci ugledali u automobilu. S obzirom da je vozilo već velikim dijelom bilo pod vodom, nisu mogli znati nalazi li se unutra još neko, dok vozač neposredno nakon nesreće nije bio u stanju jasno odgovoriti na njihova pitanja.

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Naknadno je utvrđeno da u automobilu, osim vozača, nije bilo drugih osoba.

Nisu željeli da se ističu u javnosti

Trojica mladića koji su među prvima reagovali nisu željela javno govoriti o događaju niti isticati svoju ulogu u spašavanju.

Svjedok koji se obratio redakciji Hercegovina. info, želio je, međutim, skrenuti pažnju upravo na njihovu reakciju, kao i na dvojicu zasad nepoznatih mladića koji su im pomogli izvući vozača.

"U moru loših vijesti mislim da treba pohvaliti ljude koji nisu razmišljali o sebi, nego su odmah skočili u rijeku kako bi spasili nečiji život", naveo je.

Prema ranije objavljenim policijskim informacijama, nesreća se dogodila 14. avgusta oko 14.25 sati na području Ljubuškog, kada je 19-godišnji vozač Fiata Punta sletio s mosta i završio u Trebižatu.

U nezgodi je povrijeđen, a na automobilu je nastala veća materijalna šteta.

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Na mjesto događaja naknadno su izašli i ljubuški vatrogasci, a šest vatrogasaca s dva vozila učestvovalo je u izvlačenju automobila iz rijeke. Uviđaj su obavili policijski službenici Policijske uprave Ljubuški.