Logo

Potresna ispovijest Nikoline Slavnić: Naišao plamen i sestra Dragana je samo nestala

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 16:07

Komentari:

0
Драгана Антешевић
Foto: Privatna arhiva

Nikolina Slavnić gledala je kako joj sestra Dragana nestaje u plamenu dok su pokušavale pobjeći od velikog požara kod Omiša. Vikala joj je da trči i bježi, ali je vatrena stihija u jednom trenutku presjekla put između njih. Posljednja slika sestre koja stoji i gleda prema njoj, kaže Nikolina, i dalje joj se neprestano vraća.

Nikolina Slavnić, mlađa sestra 34-godišnje Dragane Antešević, jedine smrtne žrtve velikog požara koji je u noći s 13. na 14. kolovoza zahvatio Omiš i okolicu, za Slobodnu Dalmaciju ispričala je potresne detalje posljednjih trenutaka sa sestrom.

Požar ih je sustigao nakon izlaska na Jadransku magistralu

Dvije sestre sezonski su radile u vili na Balića Ratu. Kada se požar počeo približavati, čekale su da objekt napuste gosti, a potom su se s koleginicom pokušale izvući službenim Caddyjem. Ubrzo nakon izlaska na Jadransku magistralu vozilo je zahvatila vatra. Nikolina je još kratko nastavila voziti, no automobil se zbog velike vrućine ugasio.

Драгана Антешевић

Region

Oglasilo se Tužilaštvo o obdukciji tijela stradale Dragane Antešević

"Rekla sam im: 'Mi ćemo poginuti. Izlazite!' Znala sam da će automobil eksplodirati ako ostanemo u njemu", ispričala je za Slobodnu Dalmaciju.

"Naišao je plamen i više je nisam vid‌jela"

Sve tri izašle su iz vozila, a u kaosu koji je uslijedio sestre su se razdvojile. Nikolina je počela trčati, misleći da je Dragana iza nje. Kada se okrenula, ugledala ju je stotinjak metara dalje.

"Vikala sam joj da trči, da bježi. Vid‌jela sam je kako kleči, stoji i gleda me. Naišao je plamen i više je nisam vid‌jela. Samo je nestala."

Pokušala se vratiti prema sestri, no između njih su gorjeli i eksplodirali automobili, a plamen je presjekao cestu.

Драгана Антешевић

Hronika

Zatvoriću oči: Oproštajna poruka za Draganu Antešević kida dušu

"Znam da se nisam mogla vratiti. Da sam krenula kroz taj plamen, poginula bih. Ali stalno mi se vraća ta slika. Ona stoji s koferom, gleda me i onda je više nema."

Opečenih stopala i zapaljene kose nastavila je bježati

I sama ozlijeđena, s opečenim stopalima i zapaljenom kosom, Nikolina je nastavila bježati kroz vatru. U jednom trenutku počela je zaustavljati automobile i moliti ljude za pomoć. Vrata su joj otvorile Natalija iz

Stanića i njezina kći Kristina, koje su je uvukle u automobil.

"Molila sam ih da stanu. Govorila sam: 'Ostala mi je sestra!' Natalija mi je rekla: 'Hoćeš li i ti poginuti?' Samo me ugurala u automobil i odvezla. Ta mi je žena spasila život. Bog ju je poslao na to mjesto."

Satima je tražila Draganu i nadala se da je spašena

Nakon što se izvukla iz požara, Nikolina je satima pokušavala pronaći Draganu. Provjeravala je bolnice i raspitivala se kod policije i drugih službi, nadajući se da ju je netko uspio spasiti ili da je među neidentificiranim ozlijeđenim osobama.

илу-пчела-31052026

Društvo

U požarima stradale brojne košnice pčela: Pčelari pretrpjeli veliku štetu

Ta se nada, nažalost, nije ostvarila.

Nikolina je u požaru zadobila opekline na stopalima te ozljede glave i ruke, ali kaže da joj fizičke rane danas najmanje znače.

"Meni to nije bilo važno jer sam živa. Moje će rane zarasti. Ali ovo drugo… Ne znam kako će ovo ikada proći. Da barem nisam sve vid‌jela. Da nisam bila u tom paklu i gledala smrt u oči."

Sestre su zajedno došle raditi sezonu na Jadranu

Dragana je godinama radila u Bosni i Hercegovini, a nakon što je napustila posao, Nikolina joj je predložila da zajedno odrade sezonu na Jadranu. Dragana je radila kao sobarica dok je Nikolina bila na recepciji.

Njihov zajednički odlazak na sezonski posao završio je tragedijom u kojoj je Nikolina uspjela preživjeti vatrenu stihiju, dok je Dragana izgubila život.

"Žao mi je samo što je moja sestra morala otići na takav način"

Nikolina naglašava da za tragediju ne krivi ni ljude ni mjesto u kojem su radile.

"Meni nisu krivi ni ljudi, ni to mjesto, ni Hrvatska. Žao mi je samo što je moja sestra morala otići na takav način. Ništa drugo."

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dragana Antešević

Kotor Varoš

Hrvatska

Omiš

požar

Komentari (0)

Pročitajte više

Инстаграм лого

Region

Kažnjen sa 600 evra zbog Instagram storija: Evo šta je bilo u objavi

8 h

0
Колико се може клипова кукуруза понијети преко границе?

Društvo

Koliko se može klipova kukuruza ponijeti preko granice?

8 h

0
Нова правила при уласку у Хрватску и друге земље ЕУ

Region

Nova pravila pri ulasku u Hrvatsku i druge zemlje EU

8 h

0
Мери Бановац инфлуенсерка из Хрватске позната као Мери Голдашић

Scena

Zbog videa o požarima tražili bojkot njenih saradnji: Influenserka se oglasila

20 h

0

Više iz rubrike

Три саобраћајне несреће на једном путном правцу у Српској

Hronika

Tri saobraćajne nesreće na jednom putnom pravcu u Srpskoj

4 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Hronika

Tragedija u BiH: Pao sa krova kuće i poginuo

4 h

0
Велика акција у БиХ, заплијењена дрога

Hronika

Velika akcija u BiH, zaplijenjena droga

4 h

0
у акцији Вакум заплијењена марихуана и плантажа

Hronika

Akcija ”Vakum”: Pritvoreni osumnjičeni za uzgoj marihuane u Doboju

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

38

Kalinić: To je to...

18

30

Potvrđena autentičnost moštiju Dmitrija Donskog

18

27

Robot ubio radnika u kompaniji

18

16

U Nevesinju aktivna dva požara: Kuće nisu ugrožene

18

15

Vozač autobusa završio u pritvoru: Sumnja se da je zaspao za volanom i usmrtio 12 ljudi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima