Potresna ispovijest Nikoline Slavnić: Naišao plamen i sestra Dragana je samo nestala

Nikolina Slavnić gledala je kako joj sestra Dragana nestaje u plamenu dok su pokušavale pobjeći od velikog požara kod Omiša. Vikala joj je da trči i bježi, ali je vatrena stihija u jednom trenutku presjekla put između njih. Posljednja slika sestre koja stoji i gleda prema njoj, kaže Nikolina, i dalje joj se neprestano vraća.

Nikolina Slavnić, mlađa sestra 34-godišnje Dragane Antešević, jedine smrtne žrtve velikog požara koji je u noći s 13. na 14. kolovoza zahvatio Omiš i okolicu, za Slobodnu Dalmaciju ispričala je potresne detalje posljednjih trenutaka sa sestrom.

Požar ih je sustigao nakon izlaska na Jadransku magistralu

Dvije sestre sezonski su radile u vili na Balića Ratu. Kada se požar počeo približavati, čekale su da objekt napuste gosti, a potom su se s koleginicom pokušale izvući službenim Caddyjem. Ubrzo nakon izlaska na Jadransku magistralu vozilo je zahvatila vatra. Nikolina je još kratko nastavila voziti, no automobil se zbog velike vrućine ugasio.

Region Oglasilo se Tužilaštvo o obdukciji tijela stradale Dragane Antešević

"Rekla sam im: 'Mi ćemo poginuti. Izlazite!' Znala sam da će automobil eksplodirati ako ostanemo u njemu", ispričala je za Slobodnu Dalmaciju.

"Naišao je plamen i više je nisam vid‌jela"

Sve tri izašle su iz vozila, a u kaosu koji je uslijedio sestre su se razdvojile. Nikolina je počela trčati, misleći da je Dragana iza nje. Kada se okrenula, ugledala ju je stotinjak metara dalje.

"Vikala sam joj da trči, da bježi. Vid‌jela sam je kako kleči, stoji i gleda me. Naišao je plamen i više je nisam vid‌jela. Samo je nestala."

Pokušala se vratiti prema sestri, no između njih su gorjeli i eksplodirali automobili, a plamen je presjekao cestu.

Hronika Zatvoriću oči: Oproštajna poruka za Draganu Antešević kida dušu

"Znam da se nisam mogla vratiti. Da sam krenula kroz taj plamen, poginula bih. Ali stalno mi se vraća ta slika. Ona stoji s koferom, gleda me i onda je više nema."

Opečenih stopala i zapaljene kose nastavila je bježati

I sama ozlijeđena, s opečenim stopalima i zapaljenom kosom, Nikolina je nastavila bježati kroz vatru. U jednom trenutku počela je zaustavljati automobile i moliti ljude za pomoć. Vrata su joj otvorile Natalija iz

Stanića i njezina kći Kristina, koje su je uvukle u automobil.

"Molila sam ih da stanu. Govorila sam: 'Ostala mi je sestra!' Natalija mi je rekla: 'Hoćeš li i ti poginuti?' Samo me ugurala u automobil i odvezla. Ta mi je žena spasila život. Bog ju je poslao na to mjesto."

Satima je tražila Draganu i nadala se da je spašena

Nakon što se izvukla iz požara, Nikolina je satima pokušavala pronaći Draganu. Provjeravala je bolnice i raspitivala se kod policije i drugih službi, nadajući se da ju je netko uspio spasiti ili da je među neidentificiranim ozlijeđenim osobama.

Društvo U požarima stradale brojne košnice pčela: Pčelari pretrpjeli veliku štetu

Ta se nada, nažalost, nije ostvarila.

Nikolina je u požaru zadobila opekline na stopalima te ozljede glave i ruke, ali kaže da joj fizičke rane danas najmanje znače.

"Meni to nije bilo važno jer sam živa. Moje će rane zarasti. Ali ovo drugo… Ne znam kako će ovo ikada proći. Da barem nisam sve vid‌jela. Da nisam bila u tom paklu i gledala smrt u oči."

Sestre su zajedno došle raditi sezonu na Jadranu

Dragana je godinama radila u Bosni i Hercegovini, a nakon što je napustila posao, Nikolina joj je predložila da zajedno odrade sezonu na Jadranu. Dragana je radila kao sobarica dok je Nikolina bila na recepciji.

Njihov zajednički odlazak na sezonski posao završio je tragedijom u kojoj je Nikolina uspjela preživjeti vatrenu stihiju, dok je Dragana izgubila život.

"Žao mi je samo što je moja sestra morala otići na takav način"

Nikolina naglašava da za tragediju ne krivi ni ljude ni mjesto u kojem su radile.

"Meni nisu krivi ni ljudi, ni to mjesto, ni Hrvatska. Žao mi je samo što je moja sestra morala otići na takav način. Ništa drugo."