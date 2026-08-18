Logo

Koliko se može klipova kukuruza ponijeti preko granice?

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 10:25

Komentari:

0
Колико се може клипова кукуруза понијети преко границе?
Foto: Envato/wirestock

Sezona kukuruza često otvara pitanje koje na prvi pogled d‌jeluje jednostavno: može li putnik iz Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj ponijeti nekoliko svježih klipova za vlastite potrebe?

Za razliku od pojedinih drugih proizvoda, ovd‌je ne postoji pravilo prema kojem je dopušten, primjerice, jedan kilogram, pet kilograma ili deset klipova.

Ako se iz Bosne i Hercegovine putuje u Hrvatsku, odnosno ulazi na područje Evropske unije, svježi klipovi kukuruza potpadaju pod pravila koja se odnose na bilje i biljne proizvode. Bosna i Hercegovina je za potrebe ovih propisa treća zemlja, pa se na proizvode koji se iz BiH nose u EU primjenjuju fitosanitarna ograničenja.

Hrvatska carinska uprava navodi da putnici iz trećih zemalja u ličnoj prtljazi ne mogu slobodno unositi bilje i biljne proizvode za koje je propisan fitosanitarni certifikat. Pravilo se odnosi i na voće i povrće, bez obzira na to što se radi o maloj količini namijenjenoj vlastitoj potrošnji.

To praktično znači da za svježi kukuruz ne postoji „dozvoljeni broj klipova“ koji se može automatski prenijeti iz BiH u Hrvatsku bez dodatnih uvjeta. Ni dva, tri ili pet klipova nisu izuzeti samo zato što se nalaze u gepeku automobila i namijenjeni su za ručak ili vlastitu upotrebu.

Evropska pravila predviđaju samo vrlo uzak krug biljnih plodova za koje pri dolasku iz treće zemlje nije potreban fitosanitarni certifikat. Na toj listi nalaze se ananas, kokos, durian, banane i datulje. Kukuruz nije među tim izuzecima.

Za ostalo bilje i biljne proizvode primjenjuje se pravilo prema kojem je unos moguć samo kada su ispunjeni propisani fitosanitarni uslovi, odnosno kada putnik posjeduje odgovarajući fitosanitarni certifikat koji izdaje nadležno tijelo zemlje izvoza ili porijekla proizvoda. Evropska komisija takođe navodi da se pri dolasku iz zemlje izvan EU za biljke i biljne proizvode, uključujući voće i povrće, zahtijeva certifikat o zdravstvenom stanju bilja.

Važno je razlikovati ovo pravilo od uobičajenih carinskih ograničenja vrijednosti robe. Činjenica da nekoliko klipova kukuruza vrijedi svega nekoliko eura ne znači da ih je zbog male vrijednosti automatski dozvoljeno prenijeti. Fitosanitarna ograničenja postoje prvenstveno zbog sprečavanja unošenja biljnih bolesti i štetnih organizama na područje EU.

Потписан уговор-Срђан Амиџић и Зора Видовић

Republika Srpska

Potpisan ugovor - uspostavlja se sistem masovne procjene vrijednosti nepokretnosti

Ako carinski službenik pronađe svježe klipove kukuruza koji ne ispunjavaju propisane uslove, proizvod se može oduzeti radi uništavanja. Hrvatska carinska uprava izričito navodi da se bilje i biljni proizvodi koji ne ispunjavaju uslove smatraju nesukladnima te se obavezno oduzimaju od putnika.

Posebno je važno robu prijaviti. Carinska uprava upozorava da je neprijavljivanje bilja i biljnih proizvoda za koje postoje zabrane ili ograničenja kažnjivo. Prema Zakonu o provedbi carinskog zakonodavstva Evropske unije, kada fizička osoba ne podnese carinsku deklaraciju za robu za koju postoje zabrane ili ograničenja pri uvozu, zakonom je predviđena novčana kazna u rasponu od 398 do 13.273 evra.

To, međutim, ne znači da će putnik koji ima nekoliko neprijavljenih klipova kukuruza automatski dobiti kaznu od 398 evra. Zakonski raspon odnosi se na prekršaj neprijavljivanja robe obuhvaćene zabranama ili ograničenjima, dok konkretna odluka i visina eventualne sankcije zavise od okolnosti pojedinog slučaja i postupanja nadležnih službenika.

Najsigurnije je zato prije prelaska granice prijaviti svježi kukuruz carinskom službeniku i ne oslanjati se na pretpostavku da je „nekoliko klipova sigurno dozvoljeno“. Kod unosa iz BiH u Hrvatsku ne postoji propisana količinska tolerancija kojom bi određeni broj svježih klipova kukuruza bio oslobođen fitosanitarnih pravila, prenosi GPMaljevac.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kukuruz

Granični prelaz

Bosna i Hercegovina

Granica sa BiH

Hrvatska

Komentari (0)

Pročitajte više

Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић и министар финансија Републике Српске Зора Видовић потписали су данас у Бањалуци супсидијарни споразум за пројекат "Унапређење геопросторне инфраструктуре и процјене вриједности непокретности – додатно финансирање" укупне вриједности за Републику Српску 35,2 милиона евра, односно 68,8 милиона КМ.

Republika Srpska

Potpisan ugovor - uspostavlja se sistem masovne procjene vrijednosti nepokretnosti

4 h

0
Друштвена мрежа

Nauka i tehnologija

Kako da prepoznate kada je vrijeme za pauzu od Instagrama?

4 h

0
Робот

Nauka i tehnologija

Otvoren kafić u kom rade roboti: Pao svjetski rekord u brzini pravljenja kafe

4 h

0
Нова правила при уласку у Хрватску и друге земље ЕУ

Region

Nova pravila pri ulasku u Hrvatsku i druge zemlje EU

4 h

0

Više iz rubrike

auto telefon punjenje telefona u autu bežično punjenje

Društvo

Upotreba mobilnog telefona u vožnji među glavnim uzrocima nesreća

5 h

0
Икона у цркви на којој је приказано Преображење Господње.

Društvo

Sutra je Preobraženje Gospodnje: Zašto žene na ovaj dan ne bi trebalo da plaču?

6 h

0
Српска православна црква, икона Богородице

Društvo

Danas je Sveti Evsignije: Ujutro izgovorite molitvu, u ponoć uradite ovo!

7 h

0
Црква може бити: Хришћанска црква, хришћанска заједница у цјелини, као и облик организације хришћанских вјерника

Društvo

Zašto Srbi i danas traže savjet od Svetog Evsignija: Pouka koju ne smijete ignorisati pred Preobraženje

16 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

46

Gužve na više graničnih prelaza

14

37

Liječili ga od moždanog udara, pa otkrili "grdosiju" u bešici

14

34

Tri saobraćajne nesreće na jednom putnom pravcu u Srpskoj

14

24

Minić sa lovcima u Prnjavoru: Svoj među svojima

14

22

Gugl mora da plati novu kaznu jer nije uklonio zabranjene informacije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima