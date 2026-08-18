Koliko se može klipova kukuruza ponijeti preko granice?

Sezona kukuruza često otvara pitanje koje na prvi pogled d‌jeluje jednostavno: može li putnik iz Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj ponijeti nekoliko svježih klipova za vlastite potrebe?

Za razliku od pojedinih drugih proizvoda, ovd‌je ne postoji pravilo prema kojem je dopušten, primjerice, jedan kilogram, pet kilograma ili deset klipova.

Ako se iz Bosne i Hercegovine putuje u Hrvatsku, odnosno ulazi na područje Evropske unije, svježi klipovi kukuruza potpadaju pod pravila koja se odnose na bilje i biljne proizvode. Bosna i Hercegovina je za potrebe ovih propisa treća zemlja, pa se na proizvode koji se iz BiH nose u EU primjenjuju fitosanitarna ograničenja.

Hrvatska carinska uprava navodi da putnici iz trećih zemalja u ličnoj prtljazi ne mogu slobodno unositi bilje i biljne proizvode za koje je propisan fitosanitarni certifikat. Pravilo se odnosi i na voće i povrće, bez obzira na to što se radi o maloj količini namijenjenoj vlastitoj potrošnji.

To praktično znači da za svježi kukuruz ne postoji „dozvoljeni broj klipova“ koji se može automatski prenijeti iz BiH u Hrvatsku bez dodatnih uvjeta. Ni dva, tri ili pet klipova nisu izuzeti samo zato što se nalaze u gepeku automobila i namijenjeni su za ručak ili vlastitu upotrebu.

Evropska pravila predviđaju samo vrlo uzak krug biljnih plodova za koje pri dolasku iz treće zemlje nije potreban fitosanitarni certifikat. Na toj listi nalaze se ananas, kokos, durian, banane i datulje. Kukuruz nije među tim izuzecima.

Za ostalo bilje i biljne proizvode primjenjuje se pravilo prema kojem je unos moguć samo kada su ispunjeni propisani fitosanitarni uslovi, odnosno kada putnik posjeduje odgovarajući fitosanitarni certifikat koji izdaje nadležno tijelo zemlje izvoza ili porijekla proizvoda. Evropska komisija takođe navodi da se pri dolasku iz zemlje izvan EU za biljke i biljne proizvode, uključujući voće i povrće, zahtijeva certifikat o zdravstvenom stanju bilja.

Važno je razlikovati ovo pravilo od uobičajenih carinskih ograničenja vrijednosti robe. Činjenica da nekoliko klipova kukuruza vrijedi svega nekoliko eura ne znači da ih je zbog male vrijednosti automatski dozvoljeno prenijeti. Fitosanitarna ograničenja postoje prvenstveno zbog sprečavanja unošenja biljnih bolesti i štetnih organizama na područje EU.

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Ako carinski službenik pronađe svježe klipove kukuruza koji ne ispunjavaju propisane uslove, proizvod se može oduzeti radi uništavanja. Hrvatska carinska uprava izričito navodi da se bilje i biljni proizvodi koji ne ispunjavaju uslove smatraju nesukladnima te se obavezno oduzimaju od putnika.

Posebno je važno robu prijaviti. Carinska uprava upozorava da je neprijavljivanje bilja i biljnih proizvoda za koje postoje zabrane ili ograničenja kažnjivo. Prema Zakonu o provedbi carinskog zakonodavstva Evropske unije, kada fizička osoba ne podnese carinsku deklaraciju za robu za koju postoje zabrane ili ograničenja pri uvozu, zakonom je predviđena novčana kazna u rasponu od 398 do 13.273 evra.

To, međutim, ne znači da će putnik koji ima nekoliko neprijavljenih klipova kukuruza automatski dobiti kaznu od 398 evra. Zakonski raspon odnosi se na prekršaj neprijavljivanja robe obuhvaćene zabranama ili ograničenjima, dok konkretna odluka i visina eventualne sankcije zavise od okolnosti pojedinog slučaja i postupanja nadležnih službenika.

Najsigurnije je zato prije prelaska granice prijaviti svježi kukuruz carinskom službeniku i ne oslanjati se na pretpostavku da je „nekoliko klipova sigurno dozvoljeno“. Kod unosa iz BiH u Hrvatsku ne postoji propisana količinska tolerancija kojom bi određeni broj svježih klipova kukuruza bio oslobođen fitosanitarnih pravila, prenosi GPMaljevac.