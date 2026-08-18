Nova pravila pri ulasku u Hrvatsku i druge zemlje EU

Ako želite izbjeći neprijatnosti na ulasku u Hrvatsku, važno je znati za pravila koja se primjenjuju od 26. marta 2026. godine.

Mnogi putnici pojam "gotovina" na granici povezuju samo s novčanicama koje nose u novčaniku ili prtljagu. Međutim, hrvatski propisi o unosu i iznosu gotovine obuhvataju i neke manje očigledne oblike novca i sredstava plaćanja.

Među njima su i određene kartice s unaprijed uplaćenim sredstvima. Zbog toga je važno razlikovati običnu bankovnu karticu od pripejd kartice, posebno za putnike koji iz Bosne i Hercegovine ulaze u Hrvatsku.

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U kategoriju gotovine, prema tim pravilima, spadaju i novčanice i kovanice, određene vrste čekova, putnički čekovi, zadužnice i novčani nalozi. Obuhvaćeni su i određeni zlatnici, kao i zlatne poluge, zrnca i grumeni propisane čistoće.

Predmet carinskih kontrola

Za putnike je posebno važno naglasiti da se ova pravila ne odnose na novac koji se nalazi na uobičajenom bankovnom računu. Ako neko na standardnoj debitnoj kartici ima, na primjer, 15.000 ili 30.000 evra, to samo po sebi ne znači da preko granice fizički prenosi taj iznos u gotovini.

Propisi o pripejd karticama odnose se na drugačiju vrstu finansijskog instrumenta.

Prema Uredbi Evropske unije 2018/1672, pripejd kartica je nenominalna kartica koja pohranjuje novčanu vrijednost ili omogućava pristup sredstvima koja se mogu koristiti za plaćanje, kupovinu robe i usluga ili zamjenu za novac, a pritom nije povezana s bankovnim računom.

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Upravo mogućnost da se velika vrijednost fizički prenese preko granice u obliku malog predmeta jedan je od razloga zbog kojih su ovakvi instrumenti predmet carinskih kontrola.

Prema trenutno objavljenim informacijama Hrvatske Carinske uprave, svaka fizička osoba koja pri ulasku u Evropsku uniju ili izlasku iz nje sa sobom nosi gotovinu u vrijednosti od 10.000 evra ili više, odnosno protivvrijednost tog iznosa u drugoj valuti ili drugim sredstvima plaćanja, dužna je taj iznos prijaviti carinskom službeniku.

To znači da putnici ne bi trebali obraćati pažnju samo na broj novčanica koje imaju kod sebe, već i na druga sredstva koja se, prema propisima, smatraju gotovinom.

Prag od 10.000 evra

Praktično, osoba koja iz Bosne i Hercegovine ulazi u Hrvatsku i sa sobom nosi veću količinu novca, zlato ili odgovarajuću pripejd karticu ne bi trebala automatski zaključiti da se prag od 10.000 evra odnosi isključivo na novčanice.

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Hrvatska Carinska uprava navodi da se gotovina može prijaviti putem propisanog obrasca, koji je moguće elektronski ispuniti i poslati prije dolaska ili odštampati i predati carinskom službeniku na graničnom carinskom uredu.

Obrazac se može ispuniti i direktno na graničnom prijelazu, a dostupan je na hrvatskom i engleskom jeziku.

Carinska uprava je i tokom 2026. godine objavila više slučajeva neprijavljenog unosa gotovine preko granice, uz izrečene novčane kazne, što dodatno pokazuje koliko je važno poštovati obavezu prijave iznosa od 10.000 evra ili više, prenosi "Avaz".