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Jednomjesečni pritvor osumnjičenima za izazivanje požara na području Zadra

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17.08.2026 21:17

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Једномјесечни притвор осумњиченима за изазивање пожара на подручју Задра
Foto: Printscreen/Facebook/Vatrogasci 193

Istražni pritvor od mjesec dana određen je za četvoro osumnjičenih za izazivanje požara na zadarskom području.

Njima je stavljeno na teret teško krivično djelo protiv opšte bezbjednosti, a riječ je o početnoj pravnoj kvalifikaciji koja tokom postupka može biti promijenjena, pa i u krivično djelo terorizam, javio je HRT.

Sudija istrage Županijskog suda u Zadru Hrvoje Visković objasnio je da istražni zatvor nije svim osumnjičenima određen po istim osnovama, prenosi Srna.

- Trojici je određen istražni zatvor zbog opasnosti od uticaja na svjedoke, a svim četvoro zbog opasnosti od ponavljanja djela. Jednom je određen i zbog opasnosti od bjekstva jer je riječ o licu koje ima dvojno državljanstvo, hrvatsko i državljanstvo Srbije - rekao je Visković.

Riječ je o 33-godišnjoj državljanki Poljske, te trojici državljana Hrvatske od 42, 45 i 46 godina.

Osumnjičeni su djelimično priznali izazivanje požara u Zadru i na širem području Zadarske županije.

Trojica muškaraca u vrijeme počinjenja djela bila su pod jakim uticajem alkohola, dok se za osumnjičenu ženu to još utvrđuje, navodi HRT.

Oni su osumnjičeni da su običnim upaljačem palili suvu travu uz put.

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Tagovi :

požar

Zadar

Pritvor

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