Broj potvrđenih slučajeva ebole premašio 5.000

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Foto: Tanjug/AP Photo/Dieudonne Dirole

Broj potvrđenih slučajeva ebole u ​​Demokratskoj Republici Kongo premašio je 5.000, saopštio je Institut za javno zdravlje te zemlje.

U najnovijem izveštaju o situaciji, do sada je zabilježen 5.021 slučaj, uključujući 2.378 sa smrtnim ishodom, prenosi Rojters. Društvo Opasnost za volanom: U Srpskoj sve više kazni za telefon u vožnji Zvaničnik Svjetske zdravstvene organizacije Tijerno Balde izjavio je da epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo može da bude stavljena pod kontrolu u roku od tri mjeseca, ukoliko budu obezbijeđeni potrebni resursi. (Srna)

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