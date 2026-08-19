Broj potvrđenih slučajeva ebole premašio 5.000

Autor:ATV redakcija
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Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo premašio je 5.000, saopštio je Institut za javno zdravlje te zemlje.
U najnovijem izveštaju o situaciji, do sada je zabilježen 5.021 slučaj, uključujući 2.378 sa smrtnim ishodom, prenosi Rojters.
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Zvaničnik Svjetske zdravstvene organizacije Tijerno Balde izjavio je da epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo može da bude stavljena pod kontrolu u roku od tri mjeseca, ukoliko budu obezbijeđeni potrebni resursi.
(Srna)
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