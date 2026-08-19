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Broj potvrđenih slučajeva ebole premašio 5.000

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Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 07:39

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Виза Бонделе, десно, здравствена радница у тиму за превенцију и контролу, виђена на послу у провинцији Итури, источни Конго, сриједа, 5. августа 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Dieudonne Dirole

Broj potvrđenih slučajeva ebole u ​​Demokratskoj Republici Kongo premašio je 5.000, saopštio je Institut za javno zdravlje te zemlje.

U najnovijem izveštaju o situaciji, do sada je zabilježen 5.021 slučaj, uključujući 2.378 sa smrtnim ishodom, prenosi Rojters.

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Zvaničnik Svjetske zdravstvene organizacije Tijerno Balde izjavio je da epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo može da bude stavljena pod kontrolu u roku od tri mjeseca, ukoliko budu obezbijeđeni potrebni resursi.

(Srna)

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ebola

Ebola virus

DR Kongo

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