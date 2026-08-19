Opasnost za volanom: U Srpskoj sve više kazni za telefon u vožnji

Jedan pogled na ekran, kratka poruka ili samo nekoliko sekundi razgovora mogu biti dovoljni da vozač izgubi kontrolu nad situacijom u saobraćaju.

Mobilni telefon za volanom odavno nije samo prekršaj, već ozbiljan rizik koji može ugroziti život vozača, putnika, ali i svih drugih učesnika u saobraćaju.

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Zbog toga je u Republici Srpskoj prije nekoliko dana počela kampanja "Ili mobilni ili volan", koja će trajati do 31. avgusta, s ciljem podizanja svijesti vozača i drugih učesnika u saobraćaju o rizicima koje sa sobom nosi korištenje mobilnog telefona tokom upravljanja vozilom. Kampanju "Ili mobilni ili volan" sprovode Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, Ministarstvo saobraćaja i veza, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Auto-moto savez Republike Srpske, u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave i sredstvima javnog informisanja.

Iako je neprilagođena brzina jedan od najčešćih uzroka saobraćajnih nezgoda, korištenje mobilnog telefona tokom vožnje takođe predstavlja značajan faktor rizika koji može dovesti do nesreće.

Od početka godine policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske izdali su 3.826 prekršajnih naloga vozačima zbog korištenja mobilnog telefona tokom vožnje.

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Prema podacima MUP-a Republike Srpske, samo u junu, na području Srpske evidentirana su 662 prekršaja korištenja mobilnog telefona. Najviše prekršaja evidentirano je na području Policijske uprave Banjaluka – 321, zatim PU Bijeljina sa 91, dok je na području PU Doboj zabilježeno 76 prekršaja.

Slijede PU Istočno Sarajevo sa 41 i PU Zvornik sa 40 prekršaja, dok je PU Trebinje u junu evidentirala 33 prekršaja korištenja mobilnog telefona tokom vožnje.

Na području PU Prijedor zabilježeno je 31, PU Gradiška 16, a PU Mrkonjić Grad sedam prekršaja. Najmanje prekršaja evidentirano je na području PU Foča – šest.

Kazne

Glavni inspektor Jedinice policije za bezbjednost saobraćaja MUP-a Srpske, Darko Tunić, rekao je novinarima na početku kampanje da je za korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje propisana novčana kazna od 200 do 400 KM.

Kako je naveo, ukoliko dođe do saobraćajne nezgode za koju se utvrdi da je uzrokovana upotrebom mobilnog telefona, kazna iznosi od 400 do 2.000 KM.

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"Osim novčane kazne, predviđena su i dva kaznena boda, kao i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog do šest mjeseci. Nepropisno korišćenje mobilnog telefona može biti fatalno po samog vozača i ostale učesnike u saobraćaju", rekao je prije nekoliko dana Tunić novinarima u Banjaluci, prenijela je "Srpska info".

Dodao je da su jul i avgust, prema statističkim podacima MUP Srpske, mjeseci u kojima se događa najveći broj saobraćajnih nezgoda.

Goran Bošnjak iz Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske rekao je da se rizik od nastanka saobraćajne nezgode povećava četiri puta ukoliko vozač tokom vožnje koristi mobilni telefon, dok je rizik još veći prilikom pisanja i čitanja poruka i drugih aktivnosti na telefonu.

"Prema posljednjem mjerenju indikatora bezbjednosti saobraćaja, sprovedenom prošle jeseni, mobilni telefon tokom vožnje koristilo je 8,8 odsto vozača putničkih automobila u Republici Srpskoj. Kada je riječ o teškim teretnim vozilima, na području Policijske uprave Doboj prošle godine zabilježena je vrijednost indikatora od čak 22 odsto", rekao je Bošnjak na početku kampanje.

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Jelica Lubura iz Auto-moto saveza Republike Srpske rekla je da je korišćenje mobilnih telefona tokom vožnje povećano i u Republici Srpskoj, ali i u drugim dijelovima svijeta.

Upozorila je da mnogi vozači smatraju da mogu bezbjedno upravljati automobilom dok istovremeno pišu poruke, pretražuju društvene mreže ili koriste druge sadržaje na telefonu.

"Čak i jedna sekunda nepažnje može dovesti do posljedica u saobraćaju", kazala je Lubura.