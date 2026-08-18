Logo

Loto brojevi: Izvučena kombinacija u 66. kolu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 20:10

Komentari:

0
Лото / Лутрија
Foto: ATV

Loto rezultati 66. kola, koje je izvučeno 18.08.2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 36, 10, 22, 21, 30, 12, 14.

Loto 7/39 rezultati, 66. kolo

U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 2.800.000 KM, izvučeni su brojevi: 36, 10, 22, 21, 30, 12, 14.

U ovoj igri nije bilo dobitnika

Loto plus rezultati, 66. kolo

U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 6.000.000 KM, izvučeni su brojevi: 31, 10, 11, 4, 19, 7, 14.

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Džoker rezultati, 66. kolo

Džoker igra u 66. kolu iznosila je 50.000 KM, izvučeni su brojevi: 5, 2, 4, 4, 9, 0.

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.

Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Loto

Loto Džoker

Loto novi rezultati

Loto plus rezultati

loto rezultati

Loto 7/39

Izvučeni loto brojevi

Loto rezultati danas

Komentari (0)

Pročitajte više

Један Бањалучанин слави: Извучени бројеви - Лото резултати у 65. колу

Društvo

Jedan Banjalučanin slavi: Izvučeni brojevi - Loto rezultati u 65. kolu

4 d

2
Седмица је некоме сјајно почела: Освојене велике паре у Лото Џокеру

Društvo

Sedmica je nekome sjajno počela: Osvojene velike pare u Loto Džokeru

1 sedm

0
Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија

Društvo

Loto brojevi: Izvučena kombinacija u 63. kolu

1 sedm

0
смеће канта контејнер отпад

Zanimljivosti

Đubretari pomogli u potrazi za loto listićem vrijednim MILION EVRA

1 sedm

0

Više iz rubrike

Црква је органски наставак оне исте заједнице (еклисије) која је рођена приликом Силаска Духа Светог, на дан Педесетнице, у Јерусалиму

Društvo

Potvrđena autentičnost moštiju Dmitrija Donskog

3 h

0
Кладионица апарати

Društvo

Generacija Zed sve češće ne vidi razliku između klađenja i investiranja

5 h

0
Новац, конвертибилне марке, званична валута Босне и Херцеговине

Društvo

Penzionerima u dijelu BiH stiže 100 KM jednokratne pomoći

8 h

0
Пчела

Društvo

U požarima stradale brojne košnice pčela: Pčelari pretrpjeli veliku štetu

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

48

Sonja Belina pronađena mrtva

21

35

Pomirili se Karleuša i Tošić: Snimljeni zajedno u restoranu

21

27

Propao transfer Vanje Milinkovića Savića u Juventus

21

23

Muškarac nožem nasrnuo na maloljetnike u centru grada

21

09

UŽIVO: Bitno, 18.08.2026.

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima