Loto brojevi: Izvučena kombinacija u 66. kolu

Autor:ATV redakcija
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Loto rezultati 66. kola, koje je izvučeno 18.08.2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 36, 10, 22, 21, 30, 12, 14.
U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 2.800.000 KM, izvučeni su brojevi: 36, 10, 22, 21, 30, 12, 14.
U ovoj igri nije bilo dobitnika
U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 6.000.000 KM, izvučeni su brojevi: 31, 10, 11, 4, 19, 7, 14.
U ovoj igri nije bilo dobitnika.
Džoker igra u 66. kolu iznosila je 50.000 KM, izvučeni su brojevi: 5, 2, 4, 4, 9, 0.
Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.
Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.
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