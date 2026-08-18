Loto brojevi: Izvučena kombinacija u 66. kolu

Loto rezultati 66. kola, koje je izvučeno 18.08.2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 36, 10, 22, 21, 30, 12, 14.

Loto 7/39 rezultati, 66. kolo

U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 2.800.000 KM, izvučeni su brojevi: 36, 10, 22, 21, 30, 12, 14.

U ovoj igri nije bilo dobitnika

Loto plus rezultati, 66. kolo

U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 6.000.000 KM, izvučeni su brojevi: 31, 10, 11, 4, 19, 7, 14.

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Džoker rezultati, 66. kolo

Džoker igra u 66. kolu iznosila je 50.000 KM, izvučeni su brojevi: 5, 2, 4, 4, 9, 0.

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.

Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.