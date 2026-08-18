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Generacija Zed sve češće ne vidi razliku između klađenja i investiranja

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 16:52

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Кладионица апарати
Foto: Pexels

Pripadnici generacije Zed sve češće sportsko klađenje doživljavaju kao oblik investiranja, pokazuje novo istraživanje, koje je obuhvatilo 1.000 investitora iz četiri generacije.

Više od polovine ispitanika iz generacije Zed navelo je da je preusmjeravalo novac namijenjen investiranju na sportsko klađenje, dok četvrtina smatra da klađenje može da bude deo dugoročne investicione strategije.

Spremniji na veći finansijski rizik

Pripadnici generacije Zed su dvostruko skloniji od prosječnog investitora da koriste novac namijenjen investiranju za klađenje i da ga posmatraju kao deo ukupne finansijske strategije.

Ovakav odnos prema riziku može biti posljedica kombinacije slabije finansijske pismenosti, mladosti i specifičnih ekonomskih okolnosti, prenosi Blumberg.

Dugotrajan rast berzi može stvoriti utisak da je ostvarivanje dobiti jednostavno, dok razvoj aplikacija za klađenje i trgovanje dodatno briše granicu između investiranja i špekulacije.

Ključna razlika između investiranja i kockanja

Stručnjaci ističu da postoji ključna razlika između investiranja i kockanja. Kupovinom akcija ili indeksnog fonda investitor stiče dio realne ekonomije, a njegov kapital može doprinijeti finansiranju kompanija, radnih mjesta i novih ulaganja.

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Sportsko klađenje je, nasuprot tome, igra sa nultom sumom, gdje dobitak jednog učesnika uglavnom predstavlja gubitak drugog.

Promjene u odnosu mladih prema riziku mogu biti povezane i sa širim osjećajem nedostatka finansijske perspektive u društvu, dodaje se.

Zašto mladima brza zarada djeluje privlačnije

Ističe se da ako mladima ekonomski uspjeh danas izgleda više kao posledica sreće nego rada i sposobnosti, tradicionalno dugoročno investiranje će im biti manje privlačno od mogućnosti da brzo zarade novac klađenjem ili špekulacijom na rizičnim finansijskim tržištima. Mnogi upozoravaju da bi posljedice takvog ponašanja mogle postati ozbiljnije ako se finansijski uslovi pogoršaju.

Pad berzi, gubitak posla i pooštravanje finansijskih uslova mogli bi da pokažu jasnu razliku između ulaganja i klađenja, pri čemu bi investitori koji preuzimaju najveće rizike mogli da pretrpe i najveće gubitke, upozorava se u tekstu.

(rt balkan)

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Tagovi :

Generacija Z

kladionica

Investicije

Omladina

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