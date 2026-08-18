Logo

Dozvola za novi prelaz u Gradišci važi do sutra, šta dalje?

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 12:44

Komentari:

0
Нови гранични прелаз градишка
Foto: ATV

Odluka o privremenom otvaranju novog graničnog prelaza u Gradišci, između BiH i Hrvatske prestaje da važi sutra, 19. avgusta, a kako saznaje Glas Srpske, o daljem funkcionisanju tog prelaza trebao bi da odluči Savjet ministara BiH.

Zamjenik ministra bezbjednosti BiH Ivica Bošnjak 19. maja donio je rješenje o privremenom otvaranju novog međunarodnog graničnog prelaza na lokaciji novog mosta u Gradišci na period od tri mjeseca, odnosno do 19. avgusta. Takva odluka uslijedila je nakon što je došlo do oštećena na starom mostu preko rijeke Save, zbog čega je odmah i prekinut prevoz putnika i roba na tom prelazu između BiH i Hrvatske.

Vraćanje na stari prelaz nemoguće

Iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH kazali su prošle sedmice "Glasu" da su od Ministarstva bezbjednosti BiH zatražila da produži važenje rješenje kojim je na lokaciji novog mosta u Gradišci odobren privremeni granični prelaz za međunarodni promet putnika i robe, a koje ističe zaključno sa 19. avgustom.

Полиција РС

Hronika

Zatvoren tranzit: Teška saobraćajka u Banjaluci

"Tako je odlučeno iz razloga što još uvijek ne možemo zvanično da uspostavimo Carinski referat na prelazu Gradiška Novi most – Gornji Varoš, jer Upravni odbor UIO ni nakon osam sjednica nije odobrio novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji. Bez toga akta, direktor UIO nema zakonski osnov da organizuje rad carine na novom međunarodnom graničnom prelazu u Gradišci", kazali su u ovoj instituciji.

Takođe, naglasili su da vraćanje na stari prelaz nije moguće zbog urušavanja starog mosta na Savi i obustave saobraćaja.

Bošnjak više nije nadležan

Međutim, zamjenik ministra bezbjednosti BiH Ivica Bošnjak rekao je "Glasu" da nema zakonske mogućnosti da produži važenje rješenje kojim je na lokaciji novog mosta u Gradišci odobren privremeni granični prelaz za međunarodni promet putnika i robe.

"Tu mogućnost sada ima Savjet ministara. Ja predlažem odluku njima, pa ćemo vidjeti šta će oni uraditi. Trebalo bi da zakažu hitnu ili telefonsku sjednicu i da se to pitanje nađe na dnevnom redu", kazao je "Glasu" Bošnjak i ponovio da nema zakonsku mogućnost da produži važenje rješenja koje je donio 19. maja, te da je to mogao u staru da uradi samo na period od tri mjeseca.

Treba napomenuti i da na hitnoj sjednici Savjeta ministara BiH koja je održana 19. maja, odmah nakon oštećenja starog mosta preko rijeke Save, nije postignuta saglasnost o otvaranju novog graničnog prelaza u Gradišci jer su ministri iz reda Bošnjaka bili protiv toga.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Granični prelaz

GP Gradiška

novi granični prelaz Gradiška

Granični prelaz Gradiška

Savjet ministara BiH

Komentari (0)

Više iz rubrike

Мушкарац пије воду из флаше

Društvo

Kada se vraća žega: Biće ponovo 38 stepeni

2 h

0
Важна вијест за пензионере: Погледајте шта Фонд ПИО Српске организује

Društvo

Važna vijest za penzionere: Pogledajte šta Fond PIO Srpske organizuje

3 h

0
Колико се може клипова кукуруза понијети преко границе?

Društvo

Koliko se može klipova kukuruza ponijeti preko granice?

4 h

0
auto telefon punjenje telefona u autu bežično punjenje

Društvo

Upotreba mobilnog telefona u vožnji među glavnim uzrocima nesreća

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

37

Liječili ga od moždanog udara, pa otkrili "grdosiju" u bešici

14

34

Tri saobraćajne nesreće na jednom putnom pravcu u Srpskoj

14

24

Minić sa lovcima u Prnjavoru: Svoj među svojima

14

22

Gugl mora da plati novu kaznu jer nije uklonio zabranjene informacije

14

22

Tragedija u BiH: Pao sa krova kuće i poginuo

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima