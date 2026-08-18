Dozvola za novi prelaz u Gradišci važi do sutra, šta dalje?

Autor:ATV redakcija
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Odluka o privremenom otvaranju novog graničnog prelaza u Gradišci, između BiH i Hrvatske prestaje da važi sutra, 19. avgusta, a kako saznaje Glas Srpske, o daljem funkcionisanju tog prelaza trebao bi da odluči Savjet ministara BiH.
Zamjenik ministra bezbjednosti BiH Ivica Bošnjak 19. maja donio je rješenje o privremenom otvaranju novog međunarodnog graničnog prelaza na lokaciji novog mosta u Gradišci na period od tri mjeseca, odnosno do 19. avgusta. Takva odluka uslijedila je nakon što je došlo do oštećena na starom mostu preko rijeke Save, zbog čega je odmah i prekinut prevoz putnika i roba na tom prelazu između BiH i Hrvatske.
Iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH kazali su prošle sedmice "Glasu" da su od Ministarstva bezbjednosti BiH zatražila da produži važenje rješenje kojim je na lokaciji novog mosta u Gradišci odobren privremeni granični prelaz za međunarodni promet putnika i robe, a koje ističe zaključno sa 19. avgustom.
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"Tako je odlučeno iz razloga što još uvijek ne možemo zvanično da uspostavimo Carinski referat na prelazu Gradiška Novi most – Gornji Varoš, jer Upravni odbor UIO ni nakon osam sjednica nije odobrio novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji. Bez toga akta, direktor UIO nema zakonski osnov da organizuje rad carine na novom međunarodnom graničnom prelazu u Gradišci", kazali su u ovoj instituciji.
Takođe, naglasili su da vraćanje na stari prelaz nije moguće zbog urušavanja starog mosta na Savi i obustave saobraćaja.
Međutim, zamjenik ministra bezbjednosti BiH Ivica Bošnjak rekao je "Glasu" da nema zakonske mogućnosti da produži važenje rješenje kojim je na lokaciji novog mosta u Gradišci odobren privremeni granični prelaz za međunarodni promet putnika i robe.
"Tu mogućnost sada ima Savjet ministara. Ja predlažem odluku njima, pa ćemo vidjeti šta će oni uraditi. Trebalo bi da zakažu hitnu ili telefonsku sjednicu i da se to pitanje nađe na dnevnom redu", kazao je "Glasu" Bošnjak i ponovio da nema zakonsku mogućnost da produži važenje rješenja koje je donio 19. maja, te da je to mogao u staru da uradi samo na period od tri mjeseca.
Treba napomenuti i da na hitnoj sjednici Savjeta ministara BiH koja je održana 19. maja, odmah nakon oštećenja starog mosta preko rijeke Save, nije postignuta saglasnost o otvaranju novog graničnog prelaza u Gradišci jer su ministri iz reda Bošnjaka bili protiv toga.
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