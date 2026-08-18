Dozvola za novi prelaz u Gradišci važi do sutra, šta dalje?

Odluka o privremenom otvaranju novog graničnog prelaza u Gradišci, između BiH i Hrvatske prestaje da važi sutra, 19. avgusta, a kako saznaje Glas Srpske, o daljem funkcionisanju tog prelaza trebao bi da odluči Savjet ministara BiH.

Zamjenik ministra bezbjednosti BiH Ivica Bošnjak 19. maja donio je rješenje o privremenom otvaranju novog međunarodnog graničnog prelaza na lokaciji novog mosta u Gradišci na period od tri mjeseca, odnosno do 19. avgusta. Takva odluka uslijedila je nakon što je došlo do oštećena na starom mostu preko rijeke Save, zbog čega je odmah i prekinut prevoz putnika i roba na tom prelazu između BiH i Hrvatske.

Vraćanje na stari prelaz nemoguće

Iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH kazali su prošle sedmice "Glasu" da su od Ministarstva bezbjednosti BiH zatražila da produži važenje rješenje kojim je na lokaciji novog mosta u Gradišci odobren privremeni granični prelaz za međunarodni promet putnika i robe, a koje ističe zaključno sa 19. avgustom.

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"Tako je odlučeno iz razloga što još uvijek ne možemo zvanično da uspostavimo Carinski referat na prelazu Gradiška Novi most – Gornji Varoš, jer Upravni odbor UIO ni nakon osam sjednica nije odobrio novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji. Bez toga akta, direktor UIO nema zakonski osnov da organizuje rad carine na novom međunarodnom graničnom prelazu u Gradišci", kazali su u ovoj instituciji.

Takođe, naglasili su da vraćanje na stari prelaz nije moguće zbog urušavanja starog mosta na Savi i obustave saobraćaja.

Bošnjak više nije nadležan

Međutim, zamjenik ministra bezbjednosti BiH Ivica Bošnjak rekao je "Glasu" da nema zakonske mogućnosti da produži važenje rješenje kojim je na lokaciji novog mosta u Gradišci odobren privremeni granični prelaz za međunarodni promet putnika i robe.

"Tu mogućnost sada ima Savjet ministara. Ja predlažem odluku njima, pa ćemo vidjeti šta će oni uraditi. Trebalo bi da zakažu hitnu ili telefonsku sjednicu i da se to pitanje nađe na dnevnom redu", kazao je "Glasu" Bošnjak i ponovio da nema zakonsku mogućnost da produži važenje rješenja koje je donio 19. maja, te da je to mogao u staru da uradi samo na period od tri mjeseca.

Treba napomenuti i da na hitnoj sjednici Savjeta ministara BiH koja je održana 19. maja, odmah nakon oštećenja starog mosta preko rijeke Save, nije postignuta saglasnost o otvaranju novog graničnog prelaza u Gradišci jer su ministri iz reda Bošnjaka bili protiv toga.