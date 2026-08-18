Logo

Viz Er ove zime uvodi tri nove atraktivne linije iz Sarajeva

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 13:29

Komentari:

0
Авион компаније Виз Ер
Foto: Tibor Szabo / Pexels

Kako je objavljeno na Fejsbuk stranici poznate aviokompanije Viz Er, putnici će dobiti dodatne mogućnosti za direktna putovanja prema evropskim gradovima.

Iz Sarajeva će tokom predstojeće zimske sezone biti dostupne direktne avionske linije prema još tri evropska grada, Bratislavi, Berlinu i Pragu.

Kako je objavljeno na Fejsbuk stranici poznate aviokompanije Viz Er, ove destinacije biće uvrštene u zimsku ponudu letova iz glavnog grada Bosne i Hercegovine, čime će putnici dobiti dodatne mogućnosti za direktna putovanja prema evropskim gradovima.

илу-пчела-31052026

Društvo

U požarima stradale brojne košnice pčela: Pčelari pretrpjeli veliku štetu

Bratislava, Berlin i Prag postaće dio mreže destinacija Viz Er iz Sarajeva, u sklopu proširenja ponude ove aviokompanije, prenosi Oslobođenje.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

letovi

Sarajevo

avion

putnici

Komentari (0)

Više iz rubrike

Рудник

BiH

Rudari odbili da siđu u jame zbog neisplaćene plate

3 h

0
Украјина тражи бизнисмена који је завио у црно бх. компанију

BiH

Ukrajina traži biznismena koji je zavio u crno bh. kompaniju

4 h

0
Хакери провалили у систем Службе за послове са странцима: Истражује се одговорност запослених

BiH

Hakeri provalili u sistem Službe za poslove sa strancima: Istražuje se odgovornost zaposlenih

20 h

0
Денис Звиздић

BiH

Supruga Denisa Zvizdića dobila pomoć zbog njegove bolesti

20 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

37

Liječili ga od moždanog udara, pa otkrili "grdosiju" u bešici

14

34

Tri saobraćajne nesreće na jednom putnom pravcu u Srpskoj

14

24

Minić sa lovcima u Prnjavoru: Svoj među svojima

14

22

Gugl mora da plati novu kaznu jer nije uklonio zabranjene informacije

14

22

Tragedija u BiH: Pao sa krova kuće i poginuo

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima