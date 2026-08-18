Viz Er ove zime uvodi tri nove atraktivne linije iz Sarajeva

Kako je objavljeno na Fejsbuk stranici poznate aviokompanije Viz Er, putnici će dobiti dodatne mogućnosti za direktna putovanja prema evropskim gradovima.

Iz Sarajeva će tokom predstojeće zimske sezone biti dostupne direktne avionske linije prema još tri evropska grada, Bratislavi, Berlinu i Pragu.

Kako je objavljeno na Fejsbuk stranici poznate aviokompanije Viz Er, ove destinacije biće uvrštene u zimsku ponudu letova iz glavnog grada Bosne i Hercegovine, čime će putnici dobiti dodatne mogućnosti za direktna putovanja prema evropskim gradovima.

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Bratislava, Berlin i Prag postaće dio mreže destinacija Viz Er iz Sarajeva, u sklopu proširenja ponude ove aviokompanije, prenosi Oslobođenje.