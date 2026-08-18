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Rudari odbili da siđu u jame zbog neisplaćene plate

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 10:49

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Рудник
Foto: Oscar Sánchez/Pexels

Radnici Rudnika mrkog uglja "Breza" jutros nisu sišli u jamu nakon što su stupili u radnički protest zbog neisplaćene plate za jul, izjavio je predsjednik Sindikata Jasmin Telalović.

Brezanski rudari stupili su juče u radnički protest i zbog činjenice da nemaju informacije ni kada bi im mogla biti isplaćena plate.

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- Mi nemamo više šta da tražimo u "Brezi", ni od našeg menadžmenta, jer oni nemaju novac za isplatu. Sutra u sjedištu Elektroprivrede BiH imamo zakazan sastanak na kojem će se pokušati dogovoriti termin ispalte plate - naveo je Telalović za federalne medije.

Ukoliko se sutra ne uspije postići dogovor, on je upozorio da će u četvrtak, 20. avgusta biti održan protest, u periodu od 10.00 do 13.00 časova.

Prema njegovim riječima, ako ni tada ne bude dogovora, rudari će održati protest i u ponedjeljak, 24. avgust, pred zgradom Vlade Federacije BiH.

Brezanski rudnik je u problem sa proizvodnjom došao zbog činjenice da iz jame duboke 450 metara izmještaju opremu, odnosno "široko čelo".

- Riječ je o opremi vrijednoj 30 miliona KM, ali koja je izložena velikim pritiscima i cilj je da je zaštitimo, te instaliramo na drugom mjestu. Sve smo to dogovorili sa Elektroprivredmom BiH, ali oni nama sada kažu da nemamo dovoljno proizvodnje za platu - naveo je Telalović.

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On je dodao da to nije tačno, jer su prošli mjesec iskopali ugalj u vrijednosti 2.200.000 KM, dok za platu treba, kako je naveo, od 1.800.000 do 1.900.000 KM.

(Srna)

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