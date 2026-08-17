Hakeri provalili u sistem Službe za poslove sa strancima: Istražuje se odgovornost zaposlenih

Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine potvrdila je da je njen informaciono-komunikacijski sistem bio meta hakerskog napada, tokom kojeg napadač krade korisničke akreditive i koristi ih za pohranu i distribuciju ukradenih podataka.

Iz Službe navode da su o sajber napadu službeno obaviješteni od bezbjednosnih agencija u Bosni i Hercegovini.

„Služba za poslove sa strancima službeno je, od bezbjednosnih agencija u BiH, obaviještena da je izvršen hakerski napad na informaciono-komunikacijski sistem Službe, gd‌je napadač krade korisničke akreditive koje koristi za pohranu i distribuciju ukradenih podataka“, saopšteno je.

Štite podatke građana i zaposlenih

Nakon saznanja o napadu pokrenute su aktivnosti s ciljem zaštite podataka građana i zaposlenih u Službi.

Posebno zabrinjava podatak da je pokrenuta i unutrašnja istraga zbog sumnje da pojedini zaposleni nisu pravovremeno poduzeli potrebne mjere za zaštitu informacionog sistema.

„Imajući u vidu ozbiljnost navedenog saznanja, pokrenuta je unutrašnja istraga jer postoji sumnja da, zbog nesavjesnog rada pojedinih uposlenika, nisu na vrijeme preduzete mjere zaštite informacionog sistema Službe za poslove sa strancima“, naveli su.

Iz Službe zasad nisu objavili više detalja o obimu napada, vrsti podataka koji su eventualno kompromitirani niti broju građana ili zaposlenih čiji bi podaci mogli biti pogođeni.

(Fokus)