Dva "kanadera" iz Hrvatske kao pomoć za gašenje požara u BiH

Vlada Hrvatske odobrila je korišćenje dva aviona "kanadera" za pomoć u gašenju požara u BiH.

- Vlada je danas na telefonskoj sjednici donijela odluku o prelasku granice Oružanih snaga Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći u gašenjem požara u BiH na području opštine Bosansko Grahovo - saopštila je Vlada Hrvatske.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković ranije je telefonom razgovarao s predsjedavajućom Savjeta ministara Borjanom Krištom koja je zamolila pomoć Hrvatske u gašenju požara, navedeno je u saopštenju.

Za izvršenje ovog zadatka u BiH odobreno je korištenje dva "kanadera" Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva, s dvije posade pripadnika Oružanih snaga Hrvatske, prenosi Srna.

Predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto zahvalila je Vladi Hrvatske za pomoć u gašenju požara na planini Dinari.

- Hvala za brzu i konkretnu pomoći u gašenju požara na Dinari. U stalnoj smo koordinaciji kako bismo zaustavili širenje požara - istakla je Krištova.

Požar na Dinari koji je prešao iz BiH u Hrvatsku još nije ugašen, objavili su jutros hrvatski mediji.

Vatra je buknula na širem području Bosanskog Grahova prije nekoliko dana, a širi se prema dubini Parka prirode Dinara, te prema naseljima u podnožju planine.