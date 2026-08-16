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Cvijanović: Bošnjački političari ponovo vode kampanju za opoziciju u Srpskoj

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Autor:

ATV redakcija
16.08.2026 21:17

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Цвијановић: Бошњачки политичари поново воде кампању за опозицију у Српској
Foto: ATV

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da bošnjački političari ponovo vode kampanju za opoziciju u Republici Srpskoj, dok istovremeno napadaju Milorada Dodika i SNSD.

"Već viđeno i ništa novo.Tolika opsjednutost Republikom Srpskom i njenim političkim predstavnicima samo pokazuje koliko su nemoćni da odgovore na sve veće izazove u Federaciji BiH", dodala je Cvijanovićeva.

Jedan od najglasnijih u toj kampanji, kako je navela, po običaju, jeste Elmedin Konaković.

"Najavljivao je da će bagerom počistiti SNSD, a na kraju su bagerom počišćeni njegovi politički mentori, među kojima je i Kristijan Šmit. Zato je i razumljiv njegov bijes prema Miloradu Dodiku, od kojeg trpi poraz za porazom", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".

Prema njenim riječima, nije onda čudo što je Konaković, očigledno očajan zbog vlastitih političkih neuspjeha, na opoziciju u Republici Srpskoj bacio sve karte i otvoreno se uključio u njenu političku promociju.

"Ipak, morao bi da zna da političku volju u Republici Srpskoj ne određuje Sarajevo, niti je mogu krojiti bošnjački političari, već isključivo njeni građani. Izborni rezultat u Republici Srpskoj neće kreirati oni koji joj misle i žele sve najgore, već građani Republike Srpske - oni koji u njoj žive, vole je i žele joj dobro", ističe Cvijanovićeva, koja je potpredsjednik SNSD-a.

Cvijanovićeva je naglasila da vlast predvođena SNSD-om polaže račune isključivo građanima Republike Srpske, baš kao što bi i Konaković trebalo da položi račune građanima Federacije BiH za rezultate svoje politike.

"Zato mu je uzaludno tražiti alibi u Miloradu Dodiku i Republici Srpskoj za sopstvene neuspjehe, promašaje i političke poraze. Što prije to shvati, prije će morati da se suoči sa onim od čega uporno bježi - vlastitim rezultatima", zaključila je Cvijanovićeva.

Elmedin Konaković je danas u video-objavi iznio niz optužbi na račun Milorada Dodika i vlasti u Republici Srpskoj.

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Tagovi :

Željka Cvijanović

Milorad Dodik

Elmedin Konaković

Komentari (10)

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