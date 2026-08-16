Cvijanović: Bošnjački političari ponovo vode kampanju za opoziciju u Srpskoj

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da bošnjački političari ponovo vode kampanju za opoziciju u Republici Srpskoj, dok istovremeno napadaju Milorada Dodika i SNSD.

"Već viđeno i ništa novo.Tolika opsjednutost Republikom Srpskom i njenim političkim predstavnicima samo pokazuje koliko su nemoćni da odgovore na sve veće izazove u Federaciji BiH", dodala je Cvijanovićeva.

Jedan od najglasnijih u toj kampanji, kako je navela, po običaju, jeste Elmedin Konaković.

"Najavljivao je da će bagerom počistiti SNSD, a na kraju su bagerom počišćeni njegovi politički mentori, među kojima je i Kristijan Šmit. Zato je i razumljiv njegov bijes prema Miloradu Dodiku, od kojeg trpi poraz za porazom", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".

Bošnjački političari ponovo vode kampanju za opoziciju u Republici Srpskoj, dok istovremeno napadaju Milorada Dodika i SNSD. Već viđeno i ništa novo.

Tolika opsjednutost Republikom Srpskom i njenim političkim predstavnicima samo pokazuje koliko su nemoćni da odgovore na sve veće… — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) August 16, 2026

Prema njenim riječima, nije onda čudo što je Konaković, očigledno očajan zbog vlastitih političkih neuspjeha, na opoziciju u Republici Srpskoj bacio sve karte i otvoreno se uključio u njenu političku promociju.

"Ipak, morao bi da zna da političku volju u Republici Srpskoj ne određuje Sarajevo, niti je mogu krojiti bošnjački političari, već isključivo njeni građani. Izborni rezultat u Republici Srpskoj neće kreirati oni koji joj misle i žele sve najgore, već građani Republike Srpske - oni koji u njoj žive, vole je i žele joj dobro", ističe Cvijanovićeva, koja je potpredsjednik SNSD-a.

Cvijanovićeva je naglasila da vlast predvođena SNSD-om polaže račune isključivo građanima Republike Srpske, baš kao što bi i Konaković trebalo da položi račune građanima Federacije BiH za rezultate svoje politike.

"Zato mu je uzaludno tražiti alibi u Miloradu Dodiku i Republici Srpskoj za sopstvene neuspjehe, promašaje i političke poraze. Što prije to shvati, prije će morati da se suoči sa onim od čega uporno bježi - vlastitim rezultatima", zaključila je Cvijanovićeva.

Elmedin Konaković je danas u video-objavi iznio niz optužbi na račun Milorada Dodika i vlasti u Republici Srpskoj.