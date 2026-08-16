Igor Dodik: Posebnu pažnju posvetiti položaju Srba u Federaciji

Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik izjavio je danas u Mostaru da je važno brinuti o srpskom narodu gdje god da živi, a posebno o položaju Srba u Federaciji BiH (FBiH).

"Naši ljudi, gdje god živjeli, zaslužuju pažnju, podršku i brigu o njihovim pravima i interesima. Posebno je važno voditi računa o položaju Srba u FBiH, o očuvanju njihovih prava, ravnopravnosti i mogućnosti da ostanu i opstanu na svojim ognjištima", rekao je Dodik.

On je danas u Mostaru razgovarao sa rukovodstvom i članovima Gradskog odbora SNSD-a, te predstavnicima opštinskih odbora ove stranke u Stocu i Ravnom o njihovom radu i aktivnostima koje predstoje, kao i o položaju Srba u ovim sredinama, piše "Srna".