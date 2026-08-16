Logo

Igor Dodik: Posebnu pažnju posvetiti položaju Srba u Federaciji

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
16.08.2026 19:25

Komentari:

4
Игор Додик у Мостару
Foto: Srna

Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik izjavio je danas u Mostaru da je važno brinuti o srpskom narodu gdje god da živi, a posebno o položaju Srba u Federaciji BiH (FBiH).

"Naši ljudi, gdje god živjeli, zaslužuju pažnju, podršku i brigu o njihovim pravima i interesima. Posebno je važno voditi računa o položaju Srba u FBiH, o očuvanju njihovih prava, ravnopravnosti i mogućnosti da ostanu i opstanu na svojim ognjištima", rekao je Dodik.

On je danas u Mostaru razgovarao sa rukovodstvom i članovima Gradskog odbora SNSD-a, te predstavnicima opštinskih odbora ove stranke u Stocu i Ravnom o njihovom radu i aktivnostima koje predstoje, kao i o položaju Srba u ovim sredinama, piše "Srna".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Igor Dodik

Srbi

FBiH

Komentari (4)

Više iz rubrike

Тришић БАБИЋ

BiH

Trišić Babić Konakoviću: Ko te ubijedio da bilo koga u Srpskoj zanima šta govoriš

41 min

5
Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине Радован Ковачевић

BiH

Kovačević odgovorio Konakoviću: Kraj vica

46 min

5
Каква су очекивања од будућег амбасадора САД у БиХ?

BiH

Kakva su očekivanja od budućeg ambasadora SAD u BiH?

1 d

0
Сташа Кошарац

BiH

Košarac: CIK nije briga za izbornu volju građana

1 d

2

  • Najnovije

19

38

Težak udes između Klašnica i Prnjavora, saobraćaj obustavljen

19

36

"Nametnute odluke visokih predstavnika u BiH su ništavne"

19

30

Održana 151. Nevesinjska olimpijada

19

25

Igor Dodik: Posebnu pažnju posvetiti položaju Srba u Federaciji

19

21

Pilići uginuli, povrće propalo: Anđa u suzama sabira štetu zbog restrikcija vode

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima