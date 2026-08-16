Kovačević odgovorio Konakoviću: Kraj vica

Autor:ATV redakcija
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"Dino Konaković poručio građanima RS" - kraj vica, napisao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević na mreži "Iks".
"A sada ozbiljno. Jadan ne bio, u Republici Srpskoj narod niti zanima, niti znaju ko si ti. Drugo, sve i da znaju, ne mogu ti građani Republike Srpske pomoći da dostigneš nedostižni cenzus. Treće, zahvaljujući između ostalog i tvojoj nesposobnosti, Dodik i SNSD će pobijediti ubjedljivije nego ikad", istakao je Kovačević.
Elmedin Konaković uputio je video-poruku "građanima RS" u kojoj je naveo da im predsjednik Milorad Dodik, kako kaže, uskraćuje evropska sredstva.
"Dino Konaković poručio građanima RS". Kraj vica.— Radovan Kovačević (@KovacevicRaso) August 16, 2026
A sada ozbiljno.
Jadan ne bio, u Republici Srpskoj narod niti zanima, niti znaju ko si ti. Drugo, sve i da znaju, ne mogu ti građani Republike Srpske pomoći da dostigneš nedostižni cenzus. Treće, zahvaljujući između ostalog i…
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