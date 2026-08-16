Logo

Kovačević odgovorio Konakoviću: Kraj vica

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
16.08.2026 18:58

Komentari:

5
Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине Радован Ковачевић
Foto: ATV/Branko Jović

"Dino Konaković poručio građanima RS" - kraj vica, napisao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević na mreži "Iks".

"A sada ozbiljno. Jadan ne bio, u Republici Srpskoj narod niti zanima, niti znaju ko si ti. Drugo, sve i da znaju, ne mogu ti građani Republike Srpske pomoći da dostigneš nedostižni cenzus. Treće, zahvaljujući između ostalog i tvojoj nesposobnosti, Dodik i SNSD će pobijediti ubjedljivije nego ikad", istakao je Kovačević.

Elmedin Konaković uputio je video-poruku "građanima RS" u kojoj je naveo da im predsjednik Milorad Dodik, kako kaže, uskraćuje evropska sredstva.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Radovan Kovačević

Milorad Dodik

Elmedin Konaković

Komentari (5)

Više iz rubrike

Каква су очекивања од будућег амбасадора САД у БиХ?

BiH

Kakva su očekivanja od budućeg ambasadora SAD u BiH?

1 d

0
Сташа Кошарац

BiH

Košarac: CIK nije briga za izbornu volju građana

1 d

2
Елбрус је највиша планина у Русији и највиши врх у Европи.

BiH

U BiH stižu tijela planinara koji su stradali na Elbrusu: Poznato kada će biti sahranjeni

1 d

0
Игор Додик и Срђан Амиџић, Петровац

BiH

Dodik i Amidžić u Bosanskom Petrovcu: Gradimo povjerenje sa našim ljudima

1 d

0

  • Najnovije

19

38

Težak udes između Klašnica i Prnjavora, saobraćaj obustavljen

19

36

"Nametnute odluke visokih predstavnika u BiH su ništavne"

19

30

Održana 151. Nevesinjska olimpijada

19

25

Igor Dodik: Posebnu pažnju posvetiti položaju Srba u Federaciji

19

21

Pilići uginuli, povrće propalo: Anđa u suzama sabira štetu zbog restrikcija vode

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima