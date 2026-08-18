U požarima stradale brojne košnice pčela: Pčelari pretrpjeli veliku štetu

Veliki požar koji je proteklih dana zahvatio Ljubušu kod Tomislavgrada prouzrokovao je štetu i pčelarima koji tokom sezone na to područje sele košnice zbog pčelinje paše, a konačne posljedice još nisu poznate jer su brojne pčelarske zajednice danima bile izložene dimu i visokim temperaturama.

Među pčelarima koji su pretrpjeli štetu je Jozo Gudelj, koji svoje košnice s kolegom svake godine dovodi na Ljubušu zbog vrijeska i bolje paše.

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"Ne mogu ni objasniti kako je vatra tako brzo došla. Sve je izgorjelo", kazao je Gudelj za Fenu.

Dodao je kako štetu zasad nije službeno prijavio jer njegovo pčelarstvo nije registrovano u sistemu podrške te nije siguran može li ostvariti pravo na naknadu.

"Mi smo to držali za svoju dušu, nismo bili registrovani niti smo bili u programu podrške", rekao je.

Sekretar Udruženja pčelara "Duvanjski vrisak" Ante Ljubičić potvrdio je da su u požaru stradali pčelinjaci te upozorio kako će se stvarne razmjere štete moći procijeniti tek nakon nekoliko dana.

"Požar je trajao tri dana, bilo je puno dima i visoke temperature. Tek ćemo za nekoliko dana vidjeti hoće li biti još gubitaka", kazao je Ljubičić.

Prema njegovim riječima, problem nisu samo košnice koje je vatra direktno zahvatila, nego i pčelarske zajednice koje su tokom požara bile izložene dimu i toplotnom udaru.

Udruženje je već u kontaktu s pčelarima koji su pretrpjeli štetu i planira pomoći u obnovi pčelinjaka.

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"Postoji ta solidarnost da neko donira po košnicu ili drugi potreban materijal. To je ipak velik gubitak", rekao je Ljubičić.

Ljubuša je jedno od područja na koje seleći pčelari tokom sezone dovode pčelinje zajednice na pašu, pa je požar osim šuma i pašnjaka pogodio i njihovu proizvodnju.

Požar na Ljubuši zahvatio je oko 1.800 hektara, a u njegovu gašenju bilo je angažirano više od 150 ljudi uz potporu Air Tractora.