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Zaboravite na stare patike: Novi model za jesen 2026. mijenja sva modna pravila

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 12:53

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Бијеле патике са пертлама.
Foto: José Martin Segura Benites/Pexels

Kultni sportski brendovi odbacuju decenijama stare zaobljene siluete i uvode oštre, geometrijske oblike koji će obilježiti modnu sezonu.

Zaboravite na stare palete boja i večito prelistavanje modnih arhiva – najvažnija vijest sa svjetske modne scene glasi da su omiljene patike dobile potpuno nove, oštre uglove.

Brendovi su iscrpili sve moguće nijanse svojih klasika, pa su umjesto novih boja riješili da promijene ono što se dosad nije diralo: sam oblik. Četvrtasti vrh, koji je vladao revijama visoke mode, sada je zvanično prešao na teren sportske obuće.

Ovaj neočekivani zaokret predvode najveći igrači. Adidas je redizajnirao legendarne modele poput Stan Šmit Es-ku i Superstar Es-ku, dajući im oštre geometrijske linije, dok je Onitsuka Tiger izbacio model Mexico 66 Skver sa upečatljivim uglovima.

Nike je otišao korak dalje na pariškoj Nedelji mode sa modelom Er Force 1, već prozvanim Skver Fors 1, dok redizajnirani Air Max 90 donosi uglatu siluetu sve do poligonalnog đona.

Iako ove avangardne forme na prvu loptu d‌jeluju neobično, one u svakodnevnu garderobu unose preko potrebnu strukturu.

Baš kao što ravna ivica četvrtastog vrha daje dizajnerski pečat svedenim kombinacijama poput običnih pantalona i košulje, ove patike više nisu samo izbor za trening, već efektan modni detalj. Uz malo hrabrosti, zamena klasičnih oblika ovim oštrim siluetama sigurno će transformisati svaki stajling.

(Mondo)

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