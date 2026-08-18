Marko poveo porodicu na najjeftinije ljetovanje: Ovo mu se nije dopalo

Porodica iz Srbije provela je sedam dana u Draču i opisala smještaj, cijene, plaže, parking, saobraćaj i putovanje automobilom.

Drač je i ovog leta među popularnim izborima turista iz Srbije, a iskustvo jedne porodice koja je u ovom albanskom ljetovalištu provela sedam dana otkriva kako izgledaju smeštaj, plaže, cene, parking i saobraćaj. Marko, koji je u Drač putovao sa suprugom i troje dece, posebno je izdvojio jednu stvar koja mu se nije dopala higijenu grada.

Marko je svoje iskustvo podelio u Fejsbuk grupi „Letovanje u Albaniji“, gde je opisao kako je izgledao njihov boravak, koliko su plaćali smeštaj, kakve su plaže obišli i sa kakvim su se problemima susreli tokom vožnje automobilom.

Prema njegovim riječima, porodica je bila smještena u veoma prostranom studiju koji je imao bračni krevet, dva odvojena ležaja, kuhinju i kupatilo. Vode, kako navodi, nije nedostajalo, a dodatna pogodnost bio je parking u hladu, piše Blic.

Za takav smeštaj plaćali su 35 evra po noćenju.

Kakvo je more u Draču?

Kada je riječ o plažama, Marko navodi da je more u Draču veoma plitko, naročito u blizini obale.

Voda je, prema njegovom iskustvu, često mutna zbog sitnog pjeska, ali se situacija mijenja kada se od obale ode nešto dalje. Kako navodi, već na oko 20 metara od obale nema istog problema.

Porodica je tokom boravka posetila i Kalmit plažu, koja se nalazi severno od Drača.

Za razliku od plaža bliže gradu, na Kalmitu dubina počinje znatno ranije. Plaža je udaljena oko deset kilometara od centra, pa Marko preporučuje odlazak automobilom.

Kao jednu od prednosti izdvaja i to što je na ovoj plaži moguće pronaći besplatan parking.

Parking najveći problem za one koji obilaze plaže

Upravo se parking pokazao kao jedan od najvećih problema tokom njihovog ljetovanja.

Porodica je automobilom obilazila i druge, udaljenije plaže, ali su, kako je Marko opisao, dva dana izgubili dosta vremena tražeći mjesto za parkiranje.

Zbog toga posebno savjetuje da se prilikom izbora smještaja obrati pažnja na to da li je parking obezbijeđen.

U samom Draču, prema njegovom iskustvu, pronalaženje parkinga može biti veoma komplikovano, naročito tokom sezone kada je veći broj turista.

Cijene u Draču prijatno iznenadile

Iako je imao primjedbe na pojedine stvari, Marko je posebno pozitivno ocijenio cijene.

Prema njegovom iskustvu, cijene u Draču su veoma pristupačne, što je ocijenio kao jedno od prijatnijih iznenađenja tokom boravka.

Ni sporazumevanje sa lokalnim stanovništvom, kako navodi, nije predstavljalo problem. Engleski se koristi bez većih poteškoća, posebno među mlađim stanovništvom.

Higijena grada pokvarila utisak

Ipak, jedan problem mu je posebno zasmetao.

Marko je kao najveću zamjerku izdvojio higijenu grada, navodeći da su pojedini kontejneri bili prepuni i da je smeće često bilo vidljivo na ulicama.

Prema njegovom opisu, kontejnera ima dosta, ali nedostaju kante za otpatke, zbog čega se smeće može vidjeti i van predviđenih mjesta.

Upravo je stanje čistoće, kako navodi, bilo ono što mu je najviše pokvarilo utisak o Draču.

Saobraćaj u Draču: „Haos“

Ni saobraćaj nije ostavio naročito pozitivan utisak.

Marko je stanje na ulicama opisao kao veoma haotično, posebno iz ugla vozača koji nije navikao na lokalni način vožnje.

Za porodice koje u Drač dolaze automobilom, upravo kombinacija gustog saobraćaja i problema sa parkingom može predstavljati jedan od većih izazova tokom sezone.

Ipak, uprkos svim zamerkama, porodica je tokom sedam dana boravka navela da nije imala nikakvih problema.

Poseban savjet za vožnju oko Drača

Marko je izdvojio i iskustvo sa navigacijom tokom putovanja.

Turistima koji u Drač putuju automobilom posebno savjetuje da obrate pažnju na rutu koju im predlaže navigacija.

Kako je naveo, navigacija ih je u jednom trenutku usmjerila na sjevernu obilaznicu oko Drača, što se pokazalo kao veoma loš izbor.

Za deonicu od oko 30 kilometara trebalo im je približno sat i po vremena, nakon čega su izašli na autoput u Tirani i prošli kroz centar grada.

Zbog toga Marko savetuje da se pri povratku koristi ruta kojom su došli, umjesto da se slijepo prati alternativni pravac koji predlaže navigacija.

Gorivo skuplje nego u Srbiji

Još jedan detalj koji je izdvojio odnosi se na cijenu goriva.

Prema njegovom iskustvu, gorivo u Albaniji bilo je skuplje nego u Srbiji, pa i na taj trošak treba računati prilikom putovanja automobilom.

Putarine su ih, kako je naveo, pri ulasku koštale pet evra, dok su pri izlasku platili 2,5 evra. U povratku je raspored troškova bio obrnut.

Kakav je konačan utisak?

Nakon sedam dana u Draču, Markovo iskustvo pokazuje da ovo albansko ljetovalište ima i prednosti i mane.

Među pozitivnim stranama izdvojio je povoljan smještaj, pristupačne cijene, prostran studio i dobar izbor plaža, dok su mu najveći problem predstavljali parking, saobraćaj i higijena pojedinih dijelova grada.

Za porodicu sa troje djece važna prednost bila je i mogućnost da se automobilom obiđu plaže u okolini, posebno Kalmit, gde je more dublje nego na gradskim plažama i gdje se može pronaći parking.

Iskustvo ove porodice tako pokazuje i jednu od karakteristika letovanja u Draču - destinacija može ponuditi relativno povoljan smještaj i cijene, ali boravak automobilom zahtijeva nešto više planiranja, posebno kada je riječ o parkingu i izboru rute.

Drač tako i dalje ostaje opcija za ljetovanje uz more po pristupačnijim cijenama, ali iskustva turista pokazuju da konačan utisak u velikoj mjeri zavisi od izbora smještaja, plaže i načina prevoza, prenosi Bizportal.