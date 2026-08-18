Ambasador Japana u Rusiji Akira Muto pozvan je u Ministarstvo spoljnih poslova Rusije da razmotri činjenicu da Tokio sistematski podržava terorističke napade Kijeva na civile, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Ona je rekla da je japanskom ambasadoru rečeno da Tokio treba da "uzme u obzir činjenicu da podržava, na sistematskoj osnovi, terorizam protiv miroljubivih građana, da dozvoljava sebi davanje rusofobičnih izjava i da podržava antiruske sankcije bez ikakvog razloga".

Zaharova je dodala da te sankcije nisu samo nezakonite "već predstavljaju pravi rat sankcijama na svim frontovima".

(Srna)