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Zaharova: Tokio podržava terorističke napade Kijeva na civile

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 12:19

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Марија Захарова
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Ambasador Japana u Rusiji Akira Muto pozvan je u Ministarstvo spoljnih poslova Rusije da razmotri činjenicu da Tokio sistematski podržava terorističke napade Kijeva na civile, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Ona je rekla da je japanskom ambasadoru rečeno da Tokio treba da "uzme u obzir činjenicu da podržava, na sistematskoj osnovi, terorizam protiv miroljubivih građana, da dozvoljava sebi davanje rusofobičnih izjava i da podržava antiruske sankcije bez ikakvog razloga".

Zaharova je dodala da te sankcije nisu samo nezakonite "već predstavljaju pravi rat sankcijama na svim frontovima".

(Srna)

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Tagovi :

Marija Zaharova

Rusija

Moskva

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