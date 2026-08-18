Sloba Radanović: Brao sam višnje, istovarao šlepere...

Pjevača Slobu Radanovića javnost je upoznala tokom njegovog učešća, a potom i pobjede u takmičenju "Pinkove zvezde", dok se prethodno pojavljivao i u "Zvezdama Granda“. Ipak, široj publici postao je poznat nakon ulaska u rijaliti "Zadruga".

Kao i mnoge njegove kolege, Sloba je prije velike popularnosti prošao kroz brojne izazove i nije birao posao kada je trebalo zaraditi novac.

Radanović nikada nije krio da je još kao mladić radio različite poslove kako bi imao svoj džeparac i pomogao sebi.

"Dok se nisam bavio muzikom radio sam kao klinac u obezbijeđenju", ispričao je Radanović jednom prilikom.

Pjevač je otkrio i da je radio teške fizičke poslove, kao i da je tokom sezone brao voće, istovarao kamione i radio na građevini.

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Ja sam kao klinac za džeparac brao višnje, jabuke, istovarao šlepere sa cementom i ugljem, visio po cijeli dan sa limarima na limenom krovu, na plus 40 i teglio limene ploče i cigle - otkrio je pjevač prije par godina.

Vrtoglava popularnost

Podsjetimo, Radanović se pojavio prvi put na malim ekranima u Zvezdama Granda, ali nije ostvario uspjeh. Široj javnosti je postao poznat nakon učešća u Pinkovim Zvezdama, a vrtoglavu popularnost stekao je nakon prve sezone Zadruge. Svojevremeno ga je pjevačica Dara Bubamara nazvala "balvanom", ali to mu nije narušilo ugled "frajera" u javnosti.

Tadašnju suprugu je javno prevario u rijalitiju, ubrzo se i razveo, a interesovanje devojčica je samo raslo. Nešto kasnije je upoznao Jelenu sa kojom je uplovio u mirnu luku.

(Kurir)