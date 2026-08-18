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Darko Lazić progovorio o svom porijeklu

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 09:05

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Дарко Лазић, пјевач
Foto: Instagram

Pjevač Darko Lazić je u nedavno otvoreno govorio o temama o kojima se godinama nagađalo - od svog porijekla do načina zarade na privatnim proslavama.

Na direktno pitanje voditelja da li je Rom, Darko Lazić je uz osmjeh dao jasan i ponosan odgovor.

"Da, jesam Rom, pola. Zbog toga dobro pjevam, normalno. Vidi, ja sam pola Bosanac, a pola Ciganin, da ne kažemo Rom", našalio se on.

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Nakon ove izjave, pjevač je u studiju zapjevao poznati hit Ljube Aličića "Ciganin sam, al' najlepši".

Lazić se osvrnuo i na snimke sa privatnih proslava koji kruže društvenim mrežama, na kojima se vidi kako gosti pjevačima daju velike svote novca, istakavši da slika u javnosti često ne odgovara realnosti.

"Više ne nastupam na svadbama, kao što sam ranije. Odradim poneku, ali jako rijetko. Svoju platu dobijaš kroz bakšiš, pa to samo tako izgleda. To se radi da bi se to vidjelo. Kažem, na primer, da koštam deset hiljada evra. Fiksno mi isplaćuje tih mojih deset hiljada tokom proslave kroz bakšiš. To se zove garancija", jasan je bio Lazić, prenosi Informer.

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Darko Lazić

Pjevačica

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