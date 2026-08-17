Otkriven uzrok smrti Kličkove bivše: Evo šta su zatekle hitne službe

Holivudska glumica Hejden Penetijer preminula je od posljedica srčanog zastoja, usljed, kako se sumnja, predoziranja u potkrovlju zgrade u Južnoj Karolini.

U hitnom pozivu upućenom službi 911 u nedjelju u 13.51, dispečer je opisala Hejden, koja je u trenutku smrti imala 36 godina, kao osobu koja je doživjela „srčani zastoj“. Nekoliko trenutaka kasnije, drugi dispečer se čuo kako govori da se sumnja da je glumica doživjela predoziranje u domu u Grinvilu.

Detektivi su potvrdili za „Dejli mejl“ da su juče popodne odgovorili na poziv službe 911 koji je uputio „poznanik“ zvijezde, navodeći da „ona ne reaguje“.

Policajci i bolničari vršili su masažu srca, pokušavajući da joj spasu život. Glumica, koja je ovog petka trebalo da proslavi 37. rođendan, proglašena je mrtvom na licu mjesta, nešto više od 40 minuta nakon što je upućen prvi poziv službi 911, u 14.32.

Policija i mrtvozornik istražuju smrt, ali su naveli da „preliminarna istraga nije ukazala na znake nasilne smrti niti na sumnjive okolnosti“.

Zvijezda i njen povremeni dečko, agent za nekretnine Brajan Hikerson, navodno su doputovali iz Los Anđelesa u Južnu Karolinu, odakle je on rodom, dan prije nego što je preminula.

Starateljstvo prepustila bivšem

Glumica je iza sebe ostavila 11-godišnju kćerku Kaju, a starateljstvo nad njom ranije je u potpunosti prepustila svom bivšem vjereniku, ukrajinskom bokseru Vladimiru Kličku.

Zvijezda je počela da glumi još kao dijete, pojavljujući se u sapunicama, a zatim je stekla širu prepoznatljivost ulogom u sportskoj drami „Sjećanje na Titane“ iz 2000. godine, sa Denzelom Vošingtonom, kao i pozajmljivanjem glasa liku Dot u Piksarovom filmu „Život buba“ iz 1998. godine.

Kultne uloge

Kasnije je stekla veliku slavu igrajući navijačicu Kler Benet u superherojskoj drami „Heroji“, prije nego što je šest sezona tumačila lik kantri pjevačice Džulijet Barns u seriji „Nešvil“.

Za tu ulogu zaradila je dvije nominacije za Zlatni globus u kategoriji najbolje sporedne glumice, dok je njeno pjevanje zabilježilo 11 ulazaka na američke Bilbordove liste najslušanijih kantri pjesama.

Filmske uloge Hejden Penetijer uključuju film „Svi u borbu: Sve ili ništa“ iz 2006. godine, komediju-dramu „Kroz život sa Helen“, kao i ulogu Kirbi Rid u ostvarenjima „Vrisak 4“ i „Vrisak 6“.

Potresna izjava oca

Ranije je zastupnik Hejden Penetijer potvrdio njenu smrt, rekavši da će je porodica pamtiti kao „neopisivu svjetlost“ koja je donijela „neizmjernu ljubav i radost svima koji su je poznavali“.

U izjavi njenog oca Skipa navodi se:

„Sa dubokim bolom dijelimo vijest o tragičnom odlasku naše voljene Hejden. Bila je neopisiva svjetlost i sila prirode koja je donijela neizmjernu ljubav i radost svima koji su je poznavali – i milionima koji su je gledali na ekranima.“

Njen otac je takođe zamolio da se porodici pruži privatnost dok „odvajaju vrijeme da prihvate ovaj nezamisliv gubitak“.

(Kurir)