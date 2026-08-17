Baš na rođendan: Karleuša doživjela novi udarac

Muzička zvijezda Jelena Karleuša danas je doživjela novi udarac na Instagramu i to na svoj rođendan.

Jelena je sinoć otvorila novi profil, koji je bio dostupan do jutra, a potom je ponovo ugašen i ne može se više pronaći.

Karleuša je novi Instagram otvorila nakon višemjesečne drame i nekoliko pokušaja da "oživi" stari profil, međutim, to joj nije pošlo za rukom.

Ni njen novi povratak nije dugo potrajao. Prilikom pokušaja da se pristupi Karleušinom novom nalogu, profil trenutno nije dostupan, a Instagram ne prikazuje njegov sadržaj, dok su sinoć osvanule tri nove fotografije.

Inače, za svega nekoliko sati, odnosno od ponoći, prikupila je skoro 100.000 pratilaca.

Jelena je na novom profilu objavila promotivne fotografije sa albuma, a na storiju je podelila fotografije sa kćerkama koje su joj čestitale rođendan i priredile joj iznenađenje.

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Sa novog profila Jelena je pratila samo tri osobe – kćerke Atinu i Niku, kao i jednu fan stranicu.

Podsjetimo, Karleuši je početkom 2025. godine ugašen profil koji je imao više od 2,4 miliona pratilaca. U martu je, nakon više od mesec dana deaktivacije, prema tadašnjim pravilima Mete, profil praktično bio pred trajnim brisanjem, piše Telegraf.

Pjevačica je nakon toga otvorila novi nalog, ali ni on nije dugo opstao. U junu prošle godine Karleuša je uspjela da vrati svoj stari profil, a tada je objavila: "I napokon sam se vratila. Posebna zahvalnost za @kadirsenliix koji je učinio nemoguće! Kralj Turske".