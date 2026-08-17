Naša glumica za smrt kćerke saznala na snimanju "Srećnih ljudi": Sumnja da je izvještaj o uzroku lažiran

Glumica Eva Ras doživjela je najveću životnu tragediju kada je u 24. godini u Parizu preminula njena kćerka Kruna. Potresna vijest stigla je u trenutku dok je snimala kultnu seriju „Srećni ljudi“.

Krunu je dobila u braku sa slikarom Radomirom Stevićem Rasom, za kojeg je uvijek govorila da je bio ljubav njenog života. Tačan uzrok smrti mlade Krune do danas je ostao misterija, jer je glumica decenijama odbijala da javno govori o tom najtežem udarcu.

„Kada sam poslije kćerkine sahrane prvi put došla na snimanje, kadriranje je bilo u toku, Radmila ga je zaustavila. Cijela ekipa se skamenila. Kadriranje je sveto, vi to ne smijete da prekinete. 'Eva je došla, a Kruna zaslužuje da pustimo suzu za nju, umrla je u 24. godini', rekla je i svi smo se rasplakali. Pomogla mi je da idem dalje u životu“, prisjetila se Eva.

„Ljudi i dalje žive u 'Ranču prokletih'. Oni su tihi, divni ljudi, i dalje muškatle cvjetaju. I dalje su zidovi oguljeni. Voljeli su nas.“

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Glumica je samo dan ranije razgovarala sa kćerkom.

„Oni su mi saopštili da je ona umrla. Ja kažem: 'Kako umrla kada sam juče razgovarala sa njom?' Nisu imali nikakve papire i rekli su mi da idem u Ljermontovu, gdje takođe nisu imali nikakvu informaciju. Pomislila sam da nije umrla. Tek trećeg dana sam dobila dopis. Za to vrijeme nisam znala šta se događalo u mojoj duši, bio je to 3. jul 1993. Morala sam da učinim sve što sam mogla da se ona mrtva vrati u svoju zemlju, da ne ostane u Parizu, daleko od mene“, ispričala je glumica.

„Uz kovčeg smo dobili i nalaz obdukcije. Francuska policija ništa nije otkrila i zapisali su da je umrla prirodnom smrću. Ja sam kasnije pričala nekim mojim kumovima da se ona tamo u Parizu možda upetljala u neke mračne stvari, politiku, i da je zato francuska policija napisala onako u izvještaju. Onda mi je moj kum Milenko Vučetić, pisac, rekao da pričam radnju kao iz filma 'Nikita' i da to nema veze sa realnošću. Ne znam, tako je Bog htio“, rekla je glumica.

(Mondo)