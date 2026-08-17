Vraća se trend iz 2010! Ako imate ove sandale, modna ste ikona

Gladijatorske sandale iz 2010-ih vraćaju se na velika vrata. Saznajte kako da omiljeni stari model uklopite u moderne letnje kombinacije i izgledate šik.

Gladijatorske sandale, koje su bile nezaobilazne početkom 2010-ih, vraćaju se na velika vrata. Nekada su bile zaštitni znak festivalskog i boho stila, a danas dobijaju elegantniju i savremeniju formu. Ako ste sačuvali svoj stari par, vrijeme je da ga ponovo izvadite iz ormara.

Veliki povratak starog modnog hita

Gladijatorske sandale bile su jedan od prepoznatljivih modnih detalja sredinom 2010-ih. Posebno su ih voljele ljubiteljke festivalske mode, a gotovo da nije postojala kombinacija inspirisana Koačelom u kojoj se nisu pojavljivale. Nosile su se uz lepršave haljine, džins šorceve, čipkaste topove, kimona i brojne detalje karakteristične za tadašnju boho estetiku. Što je model imao više kaiševa i što je sezao više uz nogu, to je bio upečatljiviji.

Međutim, nakon nekoliko sezona u kojima su dominirali jednostavniji i praktičniji modeli, poput minimalističkih japanki, papuča i ribarskih sandala, gladijatorske sandale ponovo privlače pažnju.

Ovog puta njihov povratak nije samo kopiranje trenda iz prošlosti. Dizajneri su poznatu siluetu prilagodili savremenom ukusu, pa su današnji modeli često elegantniji, svedeniji i izrađeni od kvalitetnijih materijala. Na modnim pistama pojavljuju se različite verzije – od diskretnih modela sa nekoliko tankih kaiševa do dramatičnih sandala koje sežu gotovo do koljena.

Upravo su visoke gladijatorske sandale posebno efektne jer mogu da budu centralni detalj čitave kombinacije. Umjesto da se takmiče sa ostatkom garderobe, dovoljno je da uz njih izaberete jednostavan komad i pustite obuću da privuče pažnju.

Gladijatorske sandale imaju dugu istoriju. Njihova prepoznatljiva konstrukcija sa kaiševima podsjeća na obuću koju su nosili stanovnici antičkog svijeta, a upravo je taj istorijski izgled vremenom postao jedan od njihovih glavnih modnih aduta. Tokom 20. vijeka povremeno su se vraćale u modu, posebno tokom šezdesetih i sedamdesetih godina, kada su se savršeno uklopile u boho i hipi estetiku. Veliku popularnost ponovo su stekle krajem 2000-ih i početkom 2010-ih, a sada se vraćaju sa nešto sofisticiranijim pristupom.

Kako ih nositi ovog ljeta?

Najjednostavniji način jeste da ih kombinujete sa komadima od prirodnih materijala. Lanene haljine, duge suknje, kaftani i lepršavi krojevi odlično funkcionišu uz njihov mediteranski karakter.

Niske gladijatorske sandale: Mogu da se nose uz džins šorc, široke pantalone ili običnu bijelu majicu. Takva kombinacija izgleda opušteno, ali dobija mnogo više karaktera.

Visoki modeli (do koljena): Odličan su izbor za večernji izlazak. Uz jednostavnu haljinu i diskretan nakit izgledaju elegantno i efektno.

Izbor boje: Crne kožne gladijatorske sandale daju kombinaciji nešto urbaniji izgled, dok smeđi i bež modeli naglašavaju prirodnu, mediteransku estetiku.

Ako ste ih sačuvali – sada je njihov trenutak

Najbolja vijest za sve koji još uvijek imaju svoj stari par jeste da ne moraju odmah u kupovinu. Model koji je godinama stajao zaboravljen u zadnjem dijelu ormara sada ponovo može da izgleda moderno. Naravno, prije nego što ih izvadite iz komode, provjerite u kakvom su stanju – posebno kaiševe, đon i materijal. Ako su očuvane, uz savremeniju kombinaciju mogu izgledati potpuno drugačije nego prije desetak godina, prenosi Stil.