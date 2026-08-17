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Kraj svijeta kakav poznajemo je blizu: Predviđanje Isaka Njutna

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 10:10

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Сателит лети изнад планете Земље.
Foto: Pexels/Zelch Csaba

Isak Njutn imao je zastrašujuće predviđanje o tome kada bi svijet mogao da se završi, a taj datum zapravo nije tako daleko.

Naučnik Isak Njutn u 17. vijeku zaslužan je za formulisanje zakona o kretanju i univerzalnoj gravitaciji.

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Stiven Snobelen, direktor Kanadskog Njutnovog projekta, objasnio koja su bila Njutnova religijska uvjerenja i koliko bi ona mogla uticati na njegovo predviđanje kraja svijeta kakav poznajemo.

"Njutn je vjerovao i u Boga i da je Biblija Božja objava", napisao je Snobelen u blogu.

"Takođe je vjerovao da Bog nije vezan vremenom kao ljudi, što mu omogućava da vidi ‘kraj od početka’. Stoga, koristeći Njutnove sopstvene riječi, bio je uvjeren da su ‘svete Proročanske knjige’ u Bibliji ništa drugo do ‘istorije budućih događaja’ (Jahuda MS 1.1, folio 16 rekto). U isto vrijeme, biblijska proročanstva napisana su u visoko simboličkom jeziku koji zahtijeva vješto tumačenje. Njutn je prihvatio taj izazov dok je pokušavao da otkrije budućnost svijeta u riječima proroka", dodao je on.

Kraj 2060. godine

Kako bi došao do konačnog datuma, Njutn je napravio je jednostavne jednačine na papiru, a Snobelen kaže da su te računice bile "jednostavna aritmetika koju bi moglo da izvede i dijete", zasnovane na različitim vremenskim periodima. I datum do koga je došao je 2060. godina.

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Iako je Njutn upozorio da će biti "ratova i kataklizmi" pre 2060. godine, Snobelen dodaje: "Za Njutna, 2060. godina bi bila više kao novi početak. Bio bi to kraj jednog starog doba i početak nove ere".

On dalje objašnjava da bi Njutn vjerovatno očekivao da će "Hrist doći i uspostaviti 1000-godišnje Božje kraljevstvo na Zemlji".

"Pozivajući se na proroka Miheja, Njutn je vjerovao da će ovo kraljevstvo donijeti vrijeme mira i prosperiteta, vrijeme kada će ljudi ‘mačeve prekovati u plugove, a koplja u srpove’ i kada ‘narodi više neće dizati mač jedni na druge niti će učiti ratničke vještine’", objasnio je Snobelen.

Da li će se ovo predviđanje ostvariti? Imamo još 34 godine, pa ko preživi, znaće da li je Njutn pogriješio.

(Nova)

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Predviđanje Isaka Njutna

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