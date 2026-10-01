Sjećate li se djece koja su upala u očevu sobu tokom intervjua? Ovako danas izgledaju

Sjećate li se brata i sestre koji su 2017. godine upali u sobu svog oca Roberta E. Kelija, koji je u tom trenutku davao intervju za BBC? On je sada podijelio fotografije Marion i Džejmsa.

Keli je 10. marta 2017. godine, kao profesor političkih nauka na Pusanskom nacionalnom univerzitetu, iz Busana uživo govorio za BBC World News o opozivu južnokorejske predsjednice Pak Kin Hje. Intervju je vodio iz kućnog ureda, a vrata koja je inače zaključavao prije uključenja tog puta ostala su otvorena.

U sobu je prvo ušla tada četvorogodišnja Marion, a zatim se pojavio i njen brat Džejms, koji je tada bio beba. Njihova majka Jung-A Kim brzo je utrčala u sobu i izvela djecu, dok je Keli pokušavao da nastavi govoriti o politici.

Snimak je prikupio više od 65 miliona pregleda, a porodica je preko noći postala popularna na društvenim mrežama. Keli je kasnije priznao da u tom trenutku nije očekivao pozitivan rasplet:

„Mislili smo da je to katastrofa. Mislili smo da nas nijedna TV mreža više nikada neće pozvati.“

Devet godina kasnije, Keli je objavio rođendanski selfi sa oboje djece, fotografiju sa planinarenja sa Džejmsom, novu fotografiju Marion, kao i snimak sa Jung-A Kim, koju su mnogi zapamtili kao „BBC mamu“.

Džejms sada ima 10, a Marion 13 godina.

Porodica se povremeno vraćala u javnost, uključujući i gostovanje na BBC-ju 2020. godine, kada su govorili o pandemiji koronavirusa. Keli je tada zahvalio ljudima na podršci:

„Kao i uvijek, moja supruga i ja smo veoma zahvalni za sve lijepe komentare tokom godina o našoj djeci.“

Some BBC Dad content. It's been awhile:



My birthday; James and I hiking; Marion looking very grown-up; BBC Mom and I at a street festival.



James is now 10; Marion is 13. pic.twitter.com/RSV6Yp03Mf — Robert E Kelly (@Robert_E_Kelly) September 29, 2026

Ranije je rekao da je prihvatio da će ga nadimak „BBC tata“ vjerovatno pratiti cijeli život. Prisjetio se i neobičnog susreta u Južnoj Koreji.

„Jedan policajac u Južnoj Koreji jednom me je zaustavio kako bi tražio selfi“, rekao je, prenosi Kliks