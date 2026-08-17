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Spominje se nuklearno oružje: Tejlor Grin zapalila javnost tvrdnjama

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 10:00

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Спомиње се нуклеарно оружје: Тејлор Грин запалила јавност тврдњама
Foto: Unsplash

Na strateškim sastancima u Vašingtonu već se govori o mogućnosti upotrebe nuklearnog oružja protiv Teherana, tvrdi bivša američka kongresmenka Mardžori Tejlor Grin.

Nekada jedna od najprepoznatljivijih figura MAGA pokreta, Grin je tvrdnju iznijela u nedjelju na društvenoj mreži Iks. Nije otkrila ko je prisustvovao sastancima na koje se poziva, niti je objavila dokument ili drugi dokaz kojim bi potkrepila navode.

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Ipak, poruka koju je objavila nije ostavila mnogo prostora za različita tumačenja.

"Oni na strateškim sastancima razgovaraju o upotrebi nuklearnog oružja protiv Irana. Ne nagađam, znam. I to je čisto zlo", napisala je Grin.

Grin upozorava: Ovo može da završi nuklearnim holokaustom

Prema njenim tvrdnjama, u američkom vrhu se razmatra mogućnost spuštanja granice poslije koje bi nuklearno oružje moglo da bude upotrijebljeno.

Grin je posebno ukazala na kontradikciju između takvih razgovora i poruka predsjednika SAD Donalda Trampa, koji je tokom sukoba više puta govorio o američkoj pobjedi.

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Ona smatra da bi eventualna odluka da se nuklearno oružje zaista upotrijebi mogla da zapali mnogo veći rat od ovog koji se trenutno vodi.

Upotrijebila je i izraz "nuklearni holokaust", upozoravajući da posljedice ne bi ostale ograničene samo na Iran, Izrael i američke snage na Bliskom istoku.

Bijela kuća nije potvrdila njene tvrdnje.

Grin se, inače, posljednjih mjeseci sve oštrije sukobljava sa Trampovom politikom prema Iranu. Nekada bliska političkom krugu koji je iznio MAGA pokret, sada otvoreno napada američko učešće u ratu koji SAD i Izrael vode protiv Teherana, prenosi "Informer".

Njena izjava stiže u trenutku kada se u američkim medijima već govori o mogućim narednim koracima Vašingtona.

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Vašington post je prošlog mjeseca objavio da se SAD pripremaju za mogućnost još šireg rata. Pojavili su se i navodi da je Pentagon razmatrao veliku kopnenu operaciju čiji bi cilj bio zauzimanje iranskih zaliha obogaćenog uranijuma.

Rat počeo krajem februara, Iran uzvratio po američkim i izraelskim ciljevima

SAD i Izrael pokrenuli su krajem februara vojnu kampanju protiv Irana uz obrazloženje da se Teheran približio tački u kojoj bi mogao da napravi nuklearnu bombu.

Iran je te tvrdnje od početka odbacivao.

Istovremeno, američke obavještajne službe i Međunarodna agencija za atomsku energiju nisu iznijele dokaz da je Teheran donio odluku da razvija nuklearno oružje.

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Iran je na američke i izraelske napade odgovorio udarima na njihove ciljeve širom regiona. Kasnije je ograničen i saobraćaj kroz Ormuski moreuz, preko kojeg prolazi ogroman dio svjetske trgovine energentima.

Spor oko iranskog nuklearnog programa u međuvremenu je ostao praktično na istoj tački.

Vašington i Izrael traže da Iran potpuno obustavi obogaćivanje uranijuma i da se njegove postojeće zalihe obogaćenog materijala uklone iz zemlje.

Teheran to odbija.

Iranske vlasti poručuju da je nuklearni program civilni i da Iran, kao suverena država, ima pravo da obogaćuje uranijum u mirnodopske svrhe.

Ali iz Teherana stiže i upozorenje: ukoliko Iran ponovo bude napadnut, obogaćivanje može da bude podignuto na nivo potreban za proizvodnju nuklearnog oružja.

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Iranske vlasti, međutim, tvrde da odluka o pravljenju atomske bombe nije donijeta.

Upravo zbog toga tvrdnja Mardžori Tejlor Grin sada dodatno podiže ulog. Ako je tačno da se u Vašingtonu zaista razgovara o nuklearnoj opciji, onda više nije riječ samo o još jednom krugu udara na Iran, već o scenariju koji bi mogao potpuno da promeni prirodu ovog rata.

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Tagovi :

Amerika

Iran

nuklearno oružje

Mardžori Tejlor Grin

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