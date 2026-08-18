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Otišao je u šetnju i više se nikada nije vratio: Pas usmrtio muškarca

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 13:11

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Њемачки овчар поред врата сједи.
Foto: Pexels/Julissa Pires Follow

Muškarac iz Engleske će se pojaviti pred sudom u utorak nakon što je optužen za ubistvo iz nehata zbog smrti drugog muškarca kojeg je na pješačkoj stazi izujedao nemački ovčar.

Li Elis (55) optužen je i da je kao vlasnik ili osoba zadužena za psa dozvolio da pas bude opasno van kontrole, pri čemu je napad rezultirao povredama sa smrtnim ishodom.

Policija Zapadnog Jorkšira pozvana je u subotu popodne zbog sukoba na pješačkoj stazi koja se nalazi na trasi nekadašnje železničke pruge kod Bleker Lejna, u oblasti Kalder Grouv u Vejkfildu.

Muškarca (55) pas je tokom incidenta izujedao, nakon čega je preminuo u bolnici. Policija je zaplijenila psa, koji se i dalje nalazi u policijskom prihvatilištu, prenosi Dejli Mejl.

Elis, strastveni jahač i otac dvoje djece, koji je razdvojen od supruge i živi u Bleker Lejnu, zadržan je u pritvoru i danas bi trebalo da se pojavi pred Prekršajnim sudom u Lidsu.

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Istražitelji su saopštili da su identifikovali i razgovarali sa još dvije osobe koje su nakon incidenta, oko 13.30, zastale kako bi pomogle povrijeđenom muškarcu.

Policija je navela da je porodici preminulog muškarca, koji je u subotu nešto poslije 19 časova podlegao povredama u bolnici, pružena podrška posebno obučenih službenika.

Elis je svoje poljoprivredno imanje kupio za 5.000 funti 2002. godine i renovirao ga zajedno sa bivšom suprugom. Njih dvoje su sami preuredili kuću i izgradili štale.

On je poznat kao strastveni potkivač i često objavljuje snimke na kojima pokazuje kako brine o konjskim kopitima. Komšije su ih često viđale kako jašu konje u okolini.

Elis sa suprugom ima dvoje djece, ali su se njih dvoje razdvojili početkom ove godine.

Jedan od ljudi koji šetaju pse rekao je: "Ovde obično nemamo nikakvih problema. Veoma je mirno. Staza na kojoj se dogodio incident veoma je prometna, njome prolazi mnogo ljudi koji šetaju pse. Samo mi je žao čoveka koji je preminuo."

(Telegraf)

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napad psa

Engleska

stradao muškarac

Ubistvo iz nehata

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