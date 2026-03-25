Zašto generacija Z otvoreno govori o platama na poslu?

Mlađe generacije zaposlenih sve više otvoreno govore o platama, fundamentalno mijenjajući korporativnu kulturu i odnose na radnom mjestu.

Prema istraživanju kompanije Kickresume među 1.850 anonimnih zaposlenih širom svijeta, samo 31 odsto ispitanika kaže da se o platama može otvoreno razgovarati u njihovoj kompaniji, dok je u 37 odsto slučajeva ta tema i dalje tabu.

Generacija Z ne krije koliko zarađuje

Stavovi prema razgovorima o platama značajno variraju u zavisnosti od generacije. Skoro 40 odsto generacije Z kaže da se o platama otvoreno razgovara na njihovim radnim mjestima – skoro dvostruko više nego kod generacije X, gdje je samo 22 odsto ispitanika reklo isto.

Mlađi radnici su takođe skloniji kršenju pravila – 18% pripadnika generacije Zer priznalo je da su razgovarali o plati kada to nije bilo dozvoljeno. Nasuprot tome, jedan od tri pripadnika generacije Iks u potpunosti izbjegava takve razgovore, dok to čini samo 18% mlađih radnika. Istraživanja takođe pokazuju da su pripadnici generacije Ze skloniji preskakanju oglasa za posao koji jasno ne navode raspon plata.

Radoznalost ostaje velika – posebno među mlađim ljudima

Otvorenost u vezi sa platama ne proizilazi samo iz želje za pravednošću, već i iz čiste radoznalosti. Trećina zaposlenih (32 odsto) priznaje da su radoznali koliko njihove kolege zarađuju. Ovo je najčešće među generacijom Z (38 odsto) i ženama (34 odsto), dok su muškarci nešto rezervisaniji (31 odsto). U Evropi je ova brojka veća nego u Americi – čak 36 odsto.

Međutim, za neke zaposlene, razgovor o plati i dalje izaziva nelagodu. To je priznalo 19 odsto ispitanika, od kojih je većina iz generacije X (24 odsto), koja je ušla na tržište rada u vrijeme kada se smatralo nepristojnim razgovarati o plati. Među generacijom Z, ovaj procenat je znatno niži – samo 15 odsto.

Transparentnost postaje novo pravilo

Sve više zaposlenih zagovara potpunu otvorenost. Skoro polovina ispitanika (46 odsto) podržava politiku transparentnih plata, a među pripadnicima Generacije Z, 49 odsto je podržava. Istovremeno, samo 14 odsto mlađih radnika smatra da plate treba da ostanu tajna.

Ejmi Spurling, izvršna direktorka i osnivačica kompanije za ljudske resurse Compt, izjavila je za Newsweek: „Generacija Z nije izmislila transparentnost plata – oni su samo prestali da se pretvaraju da ona ne postoji. I zbog toga bi trebalo da budemo zahvalni.“

Dodaje da je današnja omladina odrasla gledajući kako njihovi roditelji i starija braća i sestre trpe posljedice korporativne tajne tokom recesija, otpuštanja i restrukturiranja. „Oni nisu emocionalno vezani za zastareli korporativni bonton. Dijele informacije o platama jer ih to štiti. Informacija je moć i nisu spremni da se odreknu te moći samo da bi poslodavcima bilo pogodnije.“

Spurling takođe ističe da strah od otvorenosti u vezi sa platama više govori o kulturi kompanije nego o profesionalizmu zaposlenih:

„Razgovori o platama su jedan od najbržih načina da se razotkriju nejednakosti na radnom mjestu. Kompanije se plaše ovih razgovora jer otkrivaju nedoslednosti – ne zato što su 'neprofesionalni'. To je samo izgovor. Kada ljudi upoređuju plate, postaje jasno ko je nagrađen za svoje pregovaračke vještine, a ko je nedovoljno plaćen zbog svoje pristrasnosti.“

(indeks)