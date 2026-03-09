Roleks otvorio školu za časovničare: Konkurencija kao na Harvardu, a plata do 95.000 dolara

Luksuzni švajcarski proizvođač satova Roleks otvorio je specijalizovani centar za obuku časovničara u američkom gradu Dalasu sa idejom da riješi sve veći nedostatak stručnjaka u ovoj profesiji. Program koji je pokrenut 2023. godine već je izazvao ogromno interesovanje – konkurencija za upis gotovo je jednako jaka kao na elitnim univerzitetima.

Kako piše magazin Fortuna, na 27 mjesta u programu prijavilo se više od 560 kandidata, što znači da je stopa prijema oko 4,8%, gotovo identična onoj na Harvard univerzitetu.

Društvo Nije da posla nema: Posao u BiH je zagarantovan ovim zanimanjima, ne treba diploma

Razlog za pokretanje programa je jednostavan: u Sjedinjenim Američkim Državama danas ima manje od 2.000 profesionalnih časovničara, dok Roleks godišnje prodaje više od milion satova i mora da obezbijedi stručnjake koji će servisirati i održavati ove luksuzne mehanizme.

Školovanje bez školarine i siguran posao

Program u Dalasu traje 18 mjeseci i potpuno je besplatan za polaznike. Kandidati dolaze iz različitih profesionalnih okruženja – od srednjoškolaca i studenata koji su odustali od fakulteta, do kancelarijskih radnika koji žele promjenu karijere.

Tokom obuke polaznici uče konstrukciju satova, mehaniku i tehnike popravke luksuznih časovnika. Trenutno je u programu oko 50 polaznika.

Društvo Mladen iz Doboja očev hobi pretočio u posao: Gradi violine koje osvajaju svijet

Da bi postali sertifikovani Roleks časovničari, kandidati na kraju moraju da polože završni ispit u sjedištu kompanije u Ženevi. Oni koji uspješno završe obuku mogu da očekuju početnu godišnju zaradu od oko 95.000 dolara, navodi Fortuna, pozivajući se na podatke magazina Dži-Kju.

Povratak zanatskih zanimanja

Roleks nije jedina kompanija koja pokušava da oživi zanatske profesije. Prema pisanju Fortune, i američki maloprodajni lanac Hol Fuds Market pokrenuo je programe stručnog osposobljavanja za zanimanja poput mesara, ribara, dekoratera pekarskih proizvoda ili stručnjaka za sireve.

Društvo Ima 28 godina, troje d‌jece i kredit: Smislio je način da zaradi i prehrani porodicu, a kupci mu dolaze čim iznese robu

Programi traju od 13 nedjelja do godinu dana i omogućavaju zaposlenima da napreduju u karijeri uz veće plate i specijalizovana znanja.

„Ovo nije samo obuka, ovo je promjena i ubrzanje karijere“, izjavila je za Fortunu Sonja Gafsi Oblisk, direktor marketinga i robne strategije kompanije Hol Fuds.

Zašto su zanatska zanimanja ponovo popularna?

Rastuće interesovanje za ovakve programe dolazi u trenutku kada se tržište rada brzo mijenja. Automatizacija i razvoj vještačke inteligencije smanjuju broj administrativnih i početnih kancelarijskih poslova, dok istovremeno raste potreba za stručnim zanatima.

Svijet Dobila otkaz zbog "bolovanja u BiH", sad joj firma mora isplatiti 31.000 evra

Istraživanje platforme FleksDžobs pokazalo je da bi čak 62% zaposlenih u kancelarijskim zanimanjima razmotrilo prelazak na zanatski posao ako bi to značilo stabilniju karijeru i bolju zaradu.

Istovremeno, sve veći troškovi fakultetskog obrazovanja dovode do preispitivanja tradicionalnog karijernog puta. Upis u stručne i zanatske obrazovne programe u SAD porastao je 16% tokom 2024. godine, dok je interesovanje generacije Z za građevinske i tehničke zanate naglo poraslo.

Za luksuzne brendove poput Roleksa to znači da će budućnost visoke horologije zavisiti od nove generacije zanatlija, od onih koji će precizne mehanizme satova održavati jednako pažljivo kao i njihovi prethodnici.

(Bonitet)