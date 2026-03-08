Objavljen rječnik generacije Z! Znate li bilo koji od ovih 20 izraza?

Čuvana Instagram stranica "Dnevna doza pravopisa" objavila je spisak od 20 izraza koje svakodnevno koriste mladi, a koji su kod starijih generacija izazvali potpunu pometnju i zbunjenost.

Nešto je "krindž", prijatelj mu je "delulu", a video je postao "viralan" - to su samo neki od izraza koje čujemo u prolazu, i to uglavnom od generacije Z, kojoj pripadaju osobe rođene od sredine devedesetih do ranih 2010-ih. Ova generacija kreirala je miks engleskog slenga i srpske gramatike, a te reči su polako zauzele komunikacijski prostor.

Pomenuta stranica odlučila je da reši ovu misteriju i "starijima" objasni šta znači 20 najpopularnijih riječi koje slušamo u svakodnevnom govoru. Objavila je mini-rečnik, jer pravo značenje mnogih reči sa spiska nismo znali. Ipak, pojedini pratioci su se zapitali: "Kakve su ovo reči, ko uopšte ovako priča?"

krindž - osjećaj neprijatnosti zbog tuđeg ponašanja,

delulu (od delusional) - osoba koja gaji nerealne nade,

en-pi-si (NPC - non-player character) - nebitna osoba, osoba bez stava,

fleks - hvalisanje nečim, pokazivanje bogatstva ili uspjeha,

slej - kad neko uradi nešto fenomenalno ili izgleda dobro,

digitalac - glup, zaostao, sve vrijeme je na telefonu,

riz (rizz - od charisma) - sposobnost muvanja, harizma, šarm,

sinovati - pročitati poruku bez odgovaranja na nju,

kraš - simpatija,

hajp - velika pomama, uzbuđenje oko nečega,

viralno - označava sadržaj koji se brzo širi internetom putem društvenih mreža,

random - nasumično,

PIK MI (pick me) - osoba koja se trudi da bude drugačija kako bi privukla pažnju suprotnog pola,

sus (od suspicious) - sumnjivo,

sigma - samouveren, uspešan muškarac,

spojlovati - unapred otkriti šta će se desiti u filmu, seriji, knjizi,

gejtkipovati - kada neko namerno krije informacije o nečemu što mu se sviđa,

POV (point of view) - koristi se da opiše određenu situaciju iz nečije perspektive,

L (loss) - poraz, blam,

W (win) - pobeda, uspeh.

Uslijedili su i brojni komentari

Dok su jedni objašnjavali da je ovo normalna pojava i da je svaka generacija imala svoje specifične izraze koje su starijima zvučali čudno, drugi su isticali da u komunikaciji već koristimo previše reči preuzetih iz engleskog jezika, te da mnoge od njih zvuče nakaradno.

(Telegraf)