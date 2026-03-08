Objavljen rječnik generacije Z! Znate li bilo koji od ovih 20 izraza?

Izvor:
Telegraf
08.03.2026
15:23
Čuvana Instagram stranica "Dnevna doza pravopisa" objavila je spisak od 20 izraza koje svakodnevno koriste mladi, a koji su kod starijih generacija izazvali potpunu pometnju i zbunjenost.
Nešto je "krindž", prijatelj mu je "delulu", a video je postao "viralan" - to su samo neki od izraza koje čujemo u prolazu, i to uglavnom od generacije Z, kojoj pripadaju osobe rođene od sredine devedesetih do ranih 2010-ih. Ova generacija kreirala je miks engleskog slenga i srpske gramatike, a te reči su polako zauzele komunikacijski prostor.
Pomenuta stranica odlučila je da reši ovu misteriju i "starijima" objasni šta znači 20 najpopularnijih riječi koje slušamo u svakodnevnom govoru. Objavila je mini-rečnik, jer pravo značenje mnogih reči sa spiska nismo znali. Ipak, pojedini pratioci su se zapitali: "Kakve su ovo reči, ko uopšte ovako priča?"
krindž - osjećaj neprijatnosti zbog tuđeg ponašanja,
delulu (od delusional) - osoba koja gaji nerealne nade,
en-pi-si (NPC - non-player character) - nebitna osoba, osoba bez stava,
fleks - hvalisanje nečim, pokazivanje bogatstva ili uspjeha,
slej - kad neko uradi nešto fenomenalno ili izgleda dobro,
digitalac - glup, zaostao, sve vrijeme je na telefonu,
riz (rizz - od charisma) - sposobnost muvanja, harizma, šarm,
sinovati - pročitati poruku bez odgovaranja na nju,
kraš - simpatija,
hajp - velika pomama, uzbuđenje oko nečega,
viralno - označava sadržaj koji se brzo širi internetom putem društvenih mreža,
random - nasumično,
PIK MI (pick me) - osoba koja se trudi da bude drugačija kako bi privukla pažnju suprotnog pola,
sus (od suspicious) - sumnjivo,
sigma - samouveren, uspešan muškarac,
spojlovati - unapred otkriti šta će se desiti u filmu, seriji, knjizi,
gejtkipovati - kada neko namerno krije informacije o nečemu što mu se sviđa,
POV (point of view) - koristi se da opiše određenu situaciju iz nečije perspektive,
L (loss) - poraz, blam,
W (win) - pobeda, uspeh.
Dok su jedni objašnjavali da je ovo normalna pojava i da je svaka generacija imala svoje specifične izraze koje su starijima zvučali čudno, drugi su isticali da u komunikaciji već koristimo previše reči preuzetih iz engleskog jezika, te da mnoge od njih zvuče nakaradno.
(Telegraf)
