Donijeli odluku: "Prisustvo slika Hrista ili krsta nije dokaz da je neko hrišćanin"

"Prisustvo krsta ili slika i statua Isusa Hrista u nečijoj kući ne može se tretirati kao dokaz da je osoba prešla u hrišćanstvo ili napustila svoj hinduistički identitet".

Saopštilo je to vijeće Visokog suda Bombaja, koje je odlučivalo o zahtjevu studenta univerziteta u gradu Akola da mu se izda potvrda o kasti, što su gradske vlasti odbile uz obrazloženje da je on hrišćanin.

Šta je potrebno za dokaz o promjene vjere?

Povodom zahtjeva studenta za potvrdu o kasti, na šta imaju pravo hinduistički građani, vijeće Visokog suda Bombaja je presudilo da su potrebni konkretni dokumenti kao dokazi za tvrdnju da je neko promijenio vjeru, prenosi danas Tajms of Indija.

Slučaj Akola: Kako su preci studenta označeni kao hrišćani?

Komitet za ispitivanje kaste Akole prethodno je zaključio da su preci studenta prešli u hrišćanstvo, i da stoga on nije imao pravo na potvrdu o kasti, navodeći u obrazloženju da je u kući podnosioca zahtjeva zabilježeno prisustvo krsta i slika Hrista, zajedno sa školskim zapisom iz 1962. godine koji je opisao porodicu kao hrišćansku.

Podnosilac zahtjeva je rekao da se njegova porodica nikada nije formalno preobratila u hrišćanstvo, i da je njegov djeda u školskim zapisima naveo da je hrišćanin samo da bi izbjegao kastinsku diskriminaciju, ali da nije došlo do vjerskog preobraćenja.

Kompleksnost indijskog kastinskog sistema

Iako se zvanično priznaje postojanje četiri kaste, u različitim dijelovima Indije ima više od 3.000 kasti, od kojih su neke prepoznate kao grupe za pozitivnu diskriminaciju.