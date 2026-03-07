Logo
Praktično i precizno sa hranom, zbog ovoga je Švajcarska najuređenija zemlja

Храна
Foto: pexels/ sl wong

Praktično i precizno sa hranom, jedno je od pravila koga se drže stanovnici Švajcarske, jedne od najuređenijih evropskih zemalja.

Švajcarci nakon laganog doručka uz čaj, mlijeko sa biskvitom, ili ovsenim pahuljicama, imaju dva glavna obroka.

Ručak je u 12 sati, večera u šest. Obroci podrazumevaju dosta povrća uz meso, ili ribu sa obaveznom salatom. Tri vrste povrća u tri boje garnirano je u tanjiru. Povrće se kratko kuva, kako ne bi izgubilo hranljivu vrijednost. Građani ove zemlje najradije kupuju domaće proizvode, a u marketima se uvijek mogu naći i bio-proizvodi koji su i skuplji.

Domaćice vode računa I trude se da ispoštuju vrijeme svakog obroka. Pauza za ručak predviđena je I na poslu u tamošnjim firmama.

Priprema obroka je pojednostavljena

Domaćicama je od velike pomoći to što je recimo na pakovanju pirinča istaknuto koliko je minuta potrebno da se on skuva. Cijena pirinča zavisi od vrste i kreće se od 3 do 5 franaka koliko košta integralni pirinač.

Društvo

Sveštenik podsjeća vjernike: Manji grijeh je mrsna hrana, nego da uradite ovo tokom Vaskršnjeg posta

Kuvanje ove namirnice je 10 do 12, ili 14 do 16 minuta.

Zdrava ishrana imperativ

Zanimljivo je da i na filter vrećici čajeva stoji minutaža o tome koliko je potrebno da ona odstoji u ključaloj vodi. Čajevi koštaju od 1,5 do 4 franka. Za prehladu, kašalj, virusne infekcije Švajcarci koriste posebnu vrstu čaja od više biljaka, njegova cijena u apoteci je od 7 do 10 franaka. Jedan od skupljih čajeva je onaj od lista crne riblize. Pakovanje od 100 grama čaja od lista crne ribizle je oko 16 franaka.



