Zašto hrana više nema ukus kao kod naših baka?

Pravi ukus hrane postao je pravi luksuz u moru jeftinih kopija. Saznajte šta industrija krije od vas i kako da prepoznate kvalitetno meso.

Sjećate li se onog bogatog mirisa supe koji ispuni cijelu kuću? Danas taj pravi ukus hrane rijetko nalazite, čak i kada u marketu ostavite pola plate. Nije problem u vašem receptu, niti ste zaboravili da kuvate.

Problem leži u onome što se dešava prije nego što namirnice stignu u vašu korpu. Proizvođači su promenili pravila, a vi to plaćate nepcima i zdravljem.

Zašto povrće više nema miris?

Intenzivna poljoprivreda forsira brz rast biljaka nauštrb nutritivne vrijednosti i arome, puneći plodove vodom umjesto mineralima neophodnim za pun i autentičan ukus.

Plastičan paradajz i bezukusna jagoda nisu slučajnost. Isprobao sam razne sorte iz supermarketa i sa pijace. Razlika je drastična. Pravi ukus hrane zavisi od vremena koje biljka provede na suncu. Industrija nema vremena. Oni beru zelene plodove koji „zru“ u kamionima uz pomoć gasa etilena. Zato dobijate boju, ali ne i slast.

Masti su nosioci ukusa, a njih vade

Godinama nas uče da bježimo od masti. To je greška. Mast nosi aromu. Kada kupite „light“ proizvode, izbacili su mast, ali su morali da dodaju nešto drugo da bi to bilo jestivo. Obično dodaju šećer, skrob i pojačivače arome. Tako dobijate industrijski prerađenu hranu koja samo imitira ono što su naše bake pravile.

Svinjetina i piletina su poseban problem. Meso je danas puno vode jer se životinje hrane koncentratima za brz rast. Kada stavite šniclu u tiganj, ona se smanji za trećinu. To nije pravi ukus hrane, to je plaćanje vode po ceni mesa.

Trikovi kojima maskiraju loš kvalitet

Nije sve na deklaraciji jasno na prvi pogled. Proizvođači koriste „čiste etikete“ da sakriju hemiju. Evo na šta morate obratiti pažnju:

Ekstrakt kvasca: Ovo je često samo ljepše ime za mononatrijum glutaminat (MSG), koji vara mozak da je hrana ukusnija.

Aroma dima: Koriste je da lošem mesu daju šmek roštilja.

Voda u mesu: Ako vidite „korišćena voda“ na deklaraciji piletine, znajte da plaćate težinu, a ne kvalitet današnjih namirnica.

Glukozni sirup: Jeftina zamjena za šećer koja se trpa svuda, od hleba do suhomesnatog.

Vratiti pravi ukus hrane u kuhinju zahtijeva malo truda. Kupujte manje, ali kvalitetnije. Tražite male proizvođače. Pomirišite voće prije kupovine – ako ne miriše, neće imati ni ukus.

Često postavljana pitanja

Zašto domaća piletina ima žutu boju, a kupovna je blijeda?

Domaća piletina kljuca kukuruz i travu koji sadrže prirodne pigmente. Industrijski pilići jedu smjesu koja im ne daje boju, pa je meso blijedo i često vodenasto.

Da li je organska hrana garancija za bolji ukus?

Ne uvijek. Organsko znači da nema pesticida, ali ako je i ta jabuka ubrana prerano i stajala u hladnjači mjesecima, neće imati onaj puni bakini recepti šmek.

Kako da omekšam tvrdo domaće meso?

Marinirajte ga u kiselini (limun, sirće, jogurt) ili koristite sodu bikarbonu. Kiseline razbijaju vezivna tkiva i vraćaju mekoću bez uništavanja arome.

