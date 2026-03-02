Logo
Large banner

Liverpul ispunio želju Slotu

Izvor:

B92

02.03.2026

18:46

Komentari:

0
Фудбалери Ливерпула славе након поготка у мечу Лиге шампиона против Атлетико Мадрида
Foto: Tanjug / AP

Brazilski golman, Alison i naredne sezone će braniti za Liverpul.

Uprava kluba je odlučila da automatski aktivira klauzulu ugovora po kojoj na još godinu dana produžava boravak Brazilca.

Za Bekera je bio zainteresovan Juventus, ekipa iz Torina je čak i počela pregovore sa Alisonom, ali od transfera neće biti ništa.

Klauzula je aktivirana na insistiranje menadžera Liverpula, Arnea Slota.

Alison je postao član Liverpula 2018. godine, kada je stigao iz Rome u transferu vrednom 72.500.000 miliona evra.

Podijeli:

Tagovi :

Alison Beker

Liverpul

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Процурили нови занимљиви детаљи о Епстиновом словачком моделу и приватном пилоту

Svijet

Procurili novi zanimljivi detalji o Epstinovom slovačkom modelu i privatnom pilotu

1 h

0
Свијет у хаосу – букти још један рат: Стотине мртвих

Svijet

Svijet u haosu – bukti još jedan rat: Stotine mrtvih

1 h

0
Катар, Доха главни град

Ekonomija

Katar obustavio proizvodnju tečnog prirodnog gasa, novi rast cijena na berzama

1 h

1
Експлозије у Техерану

Region

Srpska porodica sa bebom uspješno evakuisana iz Teherana

1 h

0

Više iz rubrike

Ово су четири нова правила на Мундијалу

Fudbal

Ovo su četiri nova pravila na Mundijalu

5 h

0
Метохија љута на судију, тражи његово изузеће

Fudbal

Metohija ljuta na sudiju, traži njegovo izuzeće

8 h

0
Саво Милошевић

Fudbal

Savo Milošević novi trener sarajevskog Željezničara

1 d

0
Навијачи Сарајева

Fudbal

Navijači Sarajeva stigli na Gradski stadion u Banjaluci

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

39

Hemikalije iz elektronskog otpada pronađene u mozgu i tijelima ugroženih delfina

19

28

Jak zemljotres pogodio Tajvan

19

27

Na sjednici GrO o smjeni predsjednika Željka Raljića?

19

19

Škotska legalizuje vodenu kremaciju

19

11

Koji ste grad po horoskopskom znaku?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner