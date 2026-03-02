Liverpul ispunio želju Slotu

Brazilski golman, Alison i naredne sezone će braniti za Liverpul.

Uprava kluba je odlučila da automatski aktivira klauzulu ugovora po kojoj na još godinu dana produžava boravak Brazilca.

Za Bekera je bio zainteresovan Juventus, ekipa iz Torina je čak i počela pregovore sa Alisonom, ali od transfera neće biti ništa.

Klauzula je aktivirana na insistiranje menadžera Liverpula, Arnea Slota.

Alison je postao član Liverpula 2018. godine, kada je stigao iz Rome u transferu vrednom 72.500.000 miliona evra.