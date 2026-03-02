Metohija ljuta na sudiju, traži njegovo izuzeće

KMF Metohija Gacko nezadovoljan suđenjem i ponašanjem sudije iz Trebinja Dejana Popovića, te su zatražili njegovo izuzeće sa njihovih utakmica u budućnosti.

Iz Metohije su odmah sinoć nakon utakmice čestitali Višegradu na zasluženoj pobjedi, ali i apostrofirali suđenje Popovića, a danas je stigao i zvaničan dopis.

"Upravni odbor KMF METOHIJA GACKO zvanično je zatražio izuzeće sudije Dejana Popovića zbog nesportskog ponašanja i tendencioznog suđenja na više utakmica u Gacku u protekle dvije sezone", saopštili su iz kluba i dodali:

"Svojim suđenjem i ponašanjem bacio je mrlju na drugoligaški derbi koji su na visokom nivou odigrali METOHIJA i VIŠEGRAD, a koji je završen zasluženom pobjedom naših sportskih prijatelja iz Višegrada, kojima želimo mnogo uspjeha u baražu i plasman u prvu ligu".

Kako kažu, do sada nisu komentarisali suđenje, ali preko nekih stvari ne mogu da pređu i dozvole omalovažavanje kluba i igrača.