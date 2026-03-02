Učenice brutalno maltretirale djevojčicu (15), drug sve snimao: ''Kleči i ponavljaj za nama''

Jezivo vršnjačko nasilje dogodilo se u Rumenki 21. februara kada su učenicu osmog razreda M. R. (15) opkolile su tri srednjoškolke, natjerale je da kleči na betonu i brutalno je maltretirale, dok je njen drug iz razreda sve snimao telefonom.

Djevojčica je dobila šamar, udarac rukom u vilicu i ubadanje kažiprstom po čelu, dok je njen drug D. A. (15) iz odjeljenja sve to snimio mobilnim telefonom i snimak podijelio učenicima koji su je ismijavali.

Svijet Putnički avion poletio iz Abu Dabija

Majka djevojčice koja je pretrpjela naslje, Slobodanka Mitković, ispričala je za Prva TV šta se dogodilo i otkrila da su napadači imali već plan.

- Tri učenice koje idu u srednju školu su neometano cijeli dan provele u osnovnoj školi. Ulazile su na čas, sačekivale je na svakom malom odmoru da je maltretiraju i prijete jer se navodno previše ku**i i jer je odbranila svoju drugaricu. Ova djeca su poznata po nasilničkom ponašanju i cijeli razred je strepio od njih. Bilo im je zabranjeno da bilo kome kažu za prijetnje, iako su svi znali da su se one okomile na moju ćerku i da su skovale plan da je tuku. Moja ćerka nije smjela nikome da se javi niti da nazove jer je bila u strahu. Ucjenjivali su je da će proći još gore ako bilo koga nazove i ako bilo kome kaže šta se dešava - ispričala je majka .

Djevojčica D. M. je pozvala M. R. da izađe van školskog dvorišta.

Društvo Narednih dana kontrola svih farmi u Srpskoj

- Rekle su mi da izađem napolje iz školskog dvorišta i da dođem do prodavnice. Kad sam tamo stigla, one su krenule da se deru na mene, tačnije D. M. govoreći mi: "Kakav problem imaš, nemoj da mi prevrćeš očima, inače ću ti iščupati trepavice, zašto mi talasaš". Sve vrijeme dok mi je to govorila drala mi se ispred lica i unosila u tijelo. Tad me je odgurnula, ja sam nju odgurnula nazad, a ona mi je rekla: "Nemoj da me guraš, da te ne bih polomila". Nakon časa OTP, pozvale su me da izađem ispred škole do prodavnice, gdje su me opkolile. Tada mi je D. M. rekla: "Izlazićeš svaki odmor dok ovo ne riješimo, a ako treba ostaćeš i poslije škole". Prijetnjama se pridružila i M. K. govoreći mi: "Sada ćeš da ponavljaš sve što ti ja kažem. Neću više talasati, neću se više ku**iti. Izvinite što sam se ku**ila, što sam zezala dečaka M. C, skupiću mu*ašca" - ispričala je M. R., žrtva vršnjačkog zlostavljanja i dodala:

- Ja sam sve ovo ponovila, a kada bih pogriješila M. K. me je tjerala da sve opet ponovim. U jednom momentu ponavljanja, ja sam prevrnula očima, a M. K. mi je tada udarila šamar lijevom rukom. Potom me je tjerala da klečim, a to sam uradila da ne bih ponovo dobila još veće batine. Tražila je od mene da se izvinim svima, a onda mi udarila šamar. Sve to je snimao moj drug iz razreda, koji je odmah otrčao do škole. Kada sam odlazila od njih M. J. mi je rekla: "Nema cinkarenja". Kada sam nakon 20 minuta ušla na čas likovnog, većina se smijala jer im je D. A. pokazao snimak maltretiranja.

Scena Kćerka Đoleta Đoganija pokazala kako trenutno izgleda Dubai: Atmosfera je sablasna

Poslije snimka koji su podijelili učenicima, ova grupa je ušla u vidokrug policije. U toku je istraga koja će da utvrdi da li su odgovorni roditelji ove djece i nastavnik, koji ih je pustio da prisustvuju času.