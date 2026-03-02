Novi detalji ubistva: Vođa ''Crvenih đavola'' likvidiran pred djecom

Mladić Novak K. (35) koji je juče ubijen u naselju Erdeč je vođa "Crvenih đavola" - navijačke grupe Radničkog iz Kragujevca.

Navijači su se na zvaničnoj Fejsbuk stranici oprostili od svog vođe uz fotografiju i poruku da počiva u miru, prenosi "Republika".

Podsjetimo, Novak K. ubijen je pred ženom i djecom u svom automobilu.

Ubica, za kojeg se sumnja da je vozio kvad, ubrzo se nakon pucnjave udaljio sa lica mjesta.