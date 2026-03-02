Logo
Large banner

Novi detalji ubistva: Vođa ''Crvenih đavola'' likvidiran pred djecom

Izvor:

Agencije

02.03.2026

13:06

Komentari:

0
Убијени Н.К.
Foto: Privatna arhiva

Mladić Novak K. (35) koji je juče ubijen u naselju Erdeč je vođa "Crvenih đavola" - navijačke grupe Radničkog iz Kragujevca.

Navijači su se na zvaničnoj Fejsbuk stranici oprostili od svog vođe uz fotografiju i poruku da počiva u miru, prenosi "Republika".

Срушио се амерички авион

Svijet

Amerika otkrila ko im je srušio avione: Nije Iran

Podsjetimo, Novak K. ubijen je pred ženom i djecom u svom automobilu.

Ubica, za kojeg se sumnja da je vozio kvad, ubrzo se nakon pucnjave udaljio sa lica mjesta.

Podijeli:

Tagovi :

Ubistvo

Kragujevac

Srbija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Пуцњава у Мостару

Hronika

Pucnjava u BiH: Gazda lokala ugledao provalnika pa otvorio vatru

1 h

0
Дјевојчицу (15) покосио на пјешачком прелазу, па побјегао са мјеста незгоде

Hronika

Djevojčicu (15) pokosio na pješačkom prelazu, pa pobjegao sa mjesta nezgode

1 h

0
Марко Гвозденовић син снежане ђуришић злостављање

Hronika

Sin Snežane Đurišić izašao iz bolnice: I dalje ima vidljive povrede od stravičnog maltretiranja

2 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Vlasnik ugledao lopova u radnji, pa pucao na njega

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

00

Nove žrtve na američkoj strani: Pojavili se snimci kovčega

13

56

Vlada Libana zabranila vojne aktivnosti Hezolaha

13

52

Ponesite kišobran: Sutra nas očekuje promjena vremena

13

51

Ubicama Slaviše Krunića potvrđeno 85 godina zatvora!

13

51

Dubai na ivici nakon iranskih napada: "Jezivo je"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner