Logo
Large banner

Pucnjava u BiH: Gazda lokala ugledao provalnika pa otvorio vatru

Izvor:

ATV

02.03.2026

12:44

Komentari:

0
Пуцњава у Мостару
Foto: Screenshot / X

Sinoć oko 21:20 sati Policijska uprava Mostar – Centar zaprimila je prijavu kako je u toku provala u jedan ugostiteljski objekt u Mostaru.

Odmah je na mjesto događaja upućena policijska patrola.

Срушио се амерички авион

Svijet

Amerika otkrila ko im je srušio avione: Nije Iran

“Dana 1. 3. 2026. godine u 21:20 sati Policijska stanica Mostar – Centar zaprimila je prijavu kako je u toku provala u ugostiteljski objekat u Mostaru. Na mjesto događaja odmah je upućena policijska patrola. Dolaskom na mjesto događaja policijski službenici utvrdili su kako je izvršena provala u navedeni objekat te kako je prijavitelj upotrijebio vatreno oružje i ispalio više hitaca", naveli su iz policije i dodali:

"Prema do sada prikupljenim saznanjima, osoba zatečena u objektu kretala se prema vlasniku objekta i još jednoj osobi, držeći u ruci predmet pogodan za nanošenje povreda, nakon čega se udaljila s mjesta događaja. Potom je vlasnik objekta upotrijebio vatreno oružje".

americka vojska nacionalna garda

Svijet

Otkrivena sljedeća meta Amerike poslije Irana

Mjesto događaja je osigurano i izvršen je uviđaj, a vatreno oružje je privremeno izuzeto.

"O svemu je upoznat nadležni tužilac, pod čijim se nadzorom preduzimaju sve zakonom predviđene mjere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja” , navela je za "Bljesak" portparol MUP-a HNK-a Ilijana Miloš.

Potvrdila je kako u incidentu niko nije povrijeđen.

Podijeli:

Tagovi :

Pucnjava

Mostar

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Дјевојчицу (15) покосио на пјешачком прелазу, па побјегао са мјеста незгоде

Hronika

Djevojčicu (15) pokosio na pješačkom prelazu, pa pobjegao sa mjesta nezgode

1 h

0
Марко Гвозденовић син снежане ђуришић злостављање

Hronika

Sin Snežane Đurišić izašao iz bolnice: I dalje ima vidljive povrede od stravičnog maltretiranja

2 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Vlasnik ugledao lopova u radnji, pa pucao na njega

2 h

0
воз илустрација

Hronika

Tragedija izbjegnuta ''za dlaku'': Sa djetetom prelazila preko pruge dok se voz približavao

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

00

Nove žrtve na američkoj strani: Pojavili se snimci kovčega

13

56

Vlada Libana zabranila vojne aktivnosti Hezolaha

13

52

Ponesite kišobran: Sutra nas očekuje promjena vremena

13

51

Ubicama Slaviše Krunića potvrđeno 85 godina zatvora!

13

51

Dubai na ivici nakon iranskih napada: "Jezivo je"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner