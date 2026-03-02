Pucnjava u BiH: Gazda lokala ugledao provalnika pa otvorio vatru

Sinoć oko 21:20 sati Policijska uprava Mostar – Centar zaprimila je prijavu kako je u toku provala u jedan ugostiteljski objekt u Mostaru.

Odmah je na mjesto događaja upućena policijska patrola.

“Dana 1. 3. 2026. godine u 21:20 sati Policijska stanica Mostar – Centar zaprimila je prijavu kako je u toku provala u ugostiteljski objekat u Mostaru. Na mjesto događaja odmah je upućena policijska patrola. Dolaskom na mjesto događaja policijski službenici utvrdili su kako je izvršena provala u navedeni objekat te kako je prijavitelj upotrijebio vatreno oružje i ispalio više hitaca", naveli su iz policije i dodali:

"Prema do sada prikupljenim saznanjima, osoba zatečena u objektu kretala se prema vlasniku objekta i još jednoj osobi, držeći u ruci predmet pogodan za nanošenje povreda, nakon čega se udaljila s mjesta događaja. Potom je vlasnik objekta upotrijebio vatreno oružje".

Mjesto događaja je osigurano i izvršen je uviđaj, a vatreno oružje je privremeno izuzeto.

"O svemu je upoznat nadležni tužilac, pod čijim se nadzorom preduzimaju sve zakonom predviđene mjere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja” , navela je za "Bljesak" portparol MUP-a HNK-a Ilijana Miloš.

Potvrdila je kako u incidentu niko nije povrijeđen.