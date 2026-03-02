Minić sa ambasadorkom Grčke u BiH: Razgovarano o jačanju saradnje

Republika Srpska i Grčka imaju prostora da prošire saradnju u mnogim oblastima, zaključeno je danas na sastanku predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića i ambasadorke Grčke u BiH Ijoane Eftimijadu.

Sagovornici su konstatovali da su Republika Srpska i Grčka uvijek njegovali dobre odnose, ali i da postoje mogućnosti za dodatno jačanje veza, prije svega u oblasti ekonomije.

Premijer Minić je istakao da je Vlada Republike Srpske zainteresovana za razgovore o zajedničkim projektima.

Zahvalio se grčkoj ambasadorki u BiH za svu pomoć i podršku koju je kroz istoriju davala njena država i poručio da Republika Srpska gleda Grčku kao bratsku zemlju.

Hronika Preminuo muškarac povrijeđen u eksploziji u BiH

Ambasadorka Eftimijadu se zahvalila na prijemu, te je istakla spremnost Grčke za unapređenje postojeće saradnje.

Posebno je izrazila zadovoljstvo povodom rada Centra za helenska istraživanja na Filozofskom fakultet u Banjaluci, gdje će se učiti grčki jezik, što je značajno za osnaživanje kulturnih veza dva naroda.

Na sastanku je razgovarano i o političkoj situaciju u Republici Srpskoj i BiH.