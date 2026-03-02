Logo
U Srpsku se iz inostranstva vratilo više od 750 ljudi

Izvor:

ATV

02.03.2026

13:34

У Српску се из иностранства вратило више од 750 људи
Foto: Pixabay

Zlatan Klokić, ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske, poručuje da se najmanje 750 do 1.000 ljudi vratilo u Republiku Srpsku iz inostranstva, s tim što je taj broj sigurno i veći.

Prema riječima Klokića, brojke pokazuju i da je više od 250 novoupisane djece u škole u Republici Srpskoj, a koji su pohađali škole van Republike Srpske.

Saradnja sa dijasporom

“Tako da govorimo o broju od oko 750 do 1.000 ljudi koji su se vratili iz inostranstva, ali taj broj je sigurno i veći. Pokrenuli smo i podkast koji vodi naša proslavljena olimpijka Saša Čađo i to na temu pozitivnih priča ljudi koji su se vratili u Republiku Srpsku”, rekao je Klokić.

Naglasio je da je saradnja sa dijasporom jedan od prioriteta resora kojim vodi.

“Naši ljudi širom svijeta najbolji su ambasadori Srpske, a kroz institucionalnu podršku, umrežavanje i zajedničke projekte jačamo ekonomske, kulturne i privredne veze. Cilj nam je da dijaspora bude snažan partner u razvoju i promociji Republike Srpske”, rekao je Klokić za "Glas Srpske".

Republika Srpska dobija novi fond

Republika Srpska, kako je dodala, trebala bi da dobije fond čija će nadležnost biti fokusirana na podršku pisanja projekata koje finansira Evropska unija.

“U principu biće formiran novi resor u okviru ministarstva koji će biti zadužen za podršku pisanja projekata. Ideja o osnivanju fonda proistekla je iz vrlo praktične potrebe – da našim institucijama, opštinama i ustanovama olakšamo učešće u projektima koje finansira Evropska unija. Često imamo dobre projekte, ali nedostaje taj početni novac za pokretanje aktivnosti. Fond će služiti za predfinansiranje projekata”, naveo je ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske.

povratak

Republika Srpska

Zlatan Klokić

