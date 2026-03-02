Rok je 10. mart: Prevoznici zaprijetili potpunom blokadom granica

Plenum Konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine nakon sastanka u Matuzićima kod Doboja najavio je da će 12. marta pokrenuti blokade svih graničnih prelaza BiH ako do 10. marta ne bude operativnog rješenja boravka profesionalnih vozača u državama Evropske unije.

U upozorenju se navodi da će, ukoliko do 13. marta ne bude napretka, 12. marta biti pokrenute blokade svih graničnih prelaza Bosne i Hercegovine.

Ističu da ova odluka nije politička, već da je egzistencijalna i vezana za opstanak sektora i radnih mjesta.

Zahtjeve su uputili Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, Parlamentarnoj skupštini BiH, Savjetu ministara BiH, entitetskim vladama, nadležnim ministarstvima, komorskom sistemu i unijama poslodavaca, uz poruku da je period obećanja završen. Od institucija očekuju da najkasnije do 10. marta potvrde i počnu provoditi set institucionalnih zahtjeva.

Predstavljeni zahtjevi

Prvi zahtjev odnosi se na uspostavljanje moratorijuma na restriktivnu primjenu pravila boravka za kabinsko osoblje u međunarodnom drumskom prevozu robe i putnika, uz definisanje posebnog statusa profesionalnih vozača.

Istovremeno traže jasan i kredibilan politički odgovor prema institucijama Evropske unije, kako bi se domaći prevoznici zaštitili od prakse koja, kako navode, dovodi do neravnopravnog položaja u lancima snabdijevanja.

Kao drugi element ističu hitno unutrašnje djelovanje, odnosno koordinisano i operativno postupanje svih institucija Bosne i Hercegovine prema EU, uz konkretne zaključke i precizne rokove. Od nadležnih zahtijevaju da ovaj proces bude usklađen i usmjeren na zaštitu sektora.

Treći zahtjev je privremena finansijska mjera, kroz uvođenje mjesečne subvencije u rasponu od 21 do 30 miliona KM, kao kompenzacionog mehanizma za gubitke nastale usljed ograničenja operacija na tržištu EU, sve do uspostave sistemskog rješenja.

Prema podacima sektora, približno 36% kapaciteta drumskih prevoznika već je blokirano, što, kako upozoravaju, direktno ugrožava izvoz, budžetske prihode i radna mjesta.

Staje i privreda

Naglašavaju da kada 36 posto kapaciteta stane, ne stoji samo sektor, već staje i privreda.

"Zahtijevamo da se svi naredni sastanci s institucijama organizuju javno, uz prisustvo medija. Nakon 14 mjeseci čekanja, jedino transparentan dijalog može vratiti povjerenje. Mediji su pokazali odgovornost i razumijevanje, i smatramo da građani imaju pravo da čuju istinu bez zatvorenih vrata. Poštovani građani Bosne i Hercegovine, poštovani vjernici svih konfesija, Svjesni smo da se nalazimo u periodu kada se istovremeno obilježavaju islamski, pravoslavni i katolički post. Iskušenja su pred nama već 14 mjeseci. U toj borbi možda ponekad izgovorimo i težu riječ. Nadamo se da nam to nećete zamjeriti, jer vjerujemo da su tolerancija, razumijevanje i Božija milost iznad svake ljudske slabosti", saopćili su.

Ističu da se izvinjavaju svima kojima možda nisu pokazali dovoljno razumijevanja prema važnosti ovih dana.

"Naša borba nije protiv bilo kojeg naroda, države ili vjerske zajednice. Ona je borba za dostojanstvo rada i opstanak hiljada porodica. Bosna i Hercegovina je prostor susreta - i to treba da ostane. Plenum je aktiviran. Koordinatori u svim gradovima pokrenuli su procedure. Do 10. marta više od milion građana biće informisano o stvarnom stanju u sektoru. Borimo se za svako radno mjesto. Borimo se za svaku porodicu. Borimo se za pravo na rad. Protest do ispunjavanja zahtjeva ostaje legitimna mjera. Vrijeme odgovornosti je sada", zaključuju.