Prirodni omekšivač za veš: Mješavina od 2 sastojka učiniće odjeću mekšom

Ukoliko želite da uštedite novac i koristite prirodni omekšivač koji vam neće iritirati kožu, napravite ga sami.

Recept za prirodni omekšivač

Za razliku od kupovnih, ovaj omekšivač se sastoji od samo dva sastojka koja imate u kući i potpuno su prirodna. Potrebni su vam:

400 ml bijelog sirćeta

40 kapi eteričnog ulja po želji (ulje pomorandže je nežno i skida fleke, lavanda djeluje umirujuće, a pepermint može neutralisati jake mirise).

Pomiješajte i sipajte u veš mašinu u pregradu za omekšivač. Ne brinite, kad se odjeća osuši, nećete osjetiti miris sirćeta iz ovog domaćeg omekšivača.

Drugi recept za domaći omekšivač

Postoji još jedan recept za domaći omekšivač koji koriste mnoge domaćice. Treba vam 600 ml vode, 200 ml balsama za kosu i 100 ml bijelog sirćeta. Sve sastojke pomiješajte. Za oba recepta se u mašinu stavlja 1 čep omekšivača, prenosi Najžena.