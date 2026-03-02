Prirodni omekšivač za veš: Mješavina od 2 sastojka učiniće odjeću mekšom

Izvor:
Alo
02.03.2026
12:45
Komentari:0
Kupovni omekšivači sadrže puno hemikalija koje mogu izazvati iritaciju kože i oštetiti odjeću.
Ukoliko želite da uštedite novac i koristite prirodni omekšivač koji vam neće iritirati kožu, napravite ga sami.
Za razliku od kupovnih, ovaj omekšivač se sastoji od samo dva sastojka koja imate u kući i potpuno su prirodna. Potrebni su vam:
Pomiješajte i sipajte u veš mašinu u pregradu za omekšivač. Ne brinite, kad se odjeća osuši, nećete osjetiti miris sirćeta iz ovog domaćeg omekšivača.
Postoji još jedan recept za domaći omekšivač koji koriste mnoge domaćice. Treba vam 600 ml vode, 200 ml balsama za kosu i 100 ml bijelog sirćeta. Sve sastojke pomiješajte. Za oba recepta se u mašinu stavlja 1 čep omekšivača, prenosi Najžena.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu